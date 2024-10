Tutto pronto per la 33esima edizione del Festival di Catonateatro

Il Festival Catonateatro, giunto all’edizione numero 33, riapre i battenti con un cartellone ricco di nomi celebri e spettacoli di livello nazionale. Nonostante le difficoltà organizzative, anche quest’anno, ancora una volta, il Festival in riva allo Stretto è pronto ad offrire grandi serate per tutti i gusti e tutte le età.

Si parte il 26 Luglio con un’indiscussa star della musica leggera italiana che quest’anno ha festeggiato i 60 anni di carriera con un concerto evento in un Teatro San Carlo di Napoli tutto esaurito. Era il 1958 infatti quando il giovane Giuseppe Faiella scoprì il grande successo pubblicando il suo primo album “Peppino di Capri e i suoi Rockers” con canzoni come “Malatia” e “Nun è peccato”. Esattamente 60 anni dopo, Peppino di Capri è pronto a festeggiare questo anniversario con un concerto destinato a restare nella storia, anche in quella di Catonateatro in cui ritorna dopo 10 anni esatti.

Il secondo appuntamento, 1 agosto, è con un classico pirandelliano Liolà rivisitato da un grande artista, Moni Ovadia; un grande spettacolo con le musiche dal vivo di Mario Incudine e 28 attori e ballerini. Ovadia, Incudine e Benassai, che curano la riduzione e l’adattamento, trasformano le vicende di Liolà in una vera e propria opera musicale, avvicinandosi molto al teatro musicale di Roberto De Simone.

Sabato 4 agosto ritorna un appuntamento divenuto ormai stabile nel cartellone di Catonateatro, la Concert Band di Melicucco che quest’anno presenta una importante novità, sarà infatti il tenore pop Piero Mazzocchetti, dopo il successo invernale al teatro Cilea di Reggio Calabria, ad esibirsi in una serata dai toni passionali e melodici accompagnato dalla giovane orchestra diretta dal maestro Managò. Un viaggio che inizia con le melodie indimenticabili delle Arie d’opera e dei capolavori del repertorio napoletano fino agli evergreen della Canzone d’Autore.

La stagione entra nel vivo (7 agosto) con un grande artista molto amato dal pubblico siciliano e calabrese e che ha spesso calcato il palcoscenico di Catonateatro: Tuccio Musumeci presenta un’opera di Luigi Capuana “I fratelli Ficicchia”, una rappresentazione esilarante nel puro stile della commedia siciliana.

Il 10 agosto, sotto le stelle della notte di San Lorenzo approderà a Catonateatro Ron con il magico concerto “Lucio! Il tour”. Lo spettacolo dedicato a Lucio Dalla che sta riscuotendo grande successo nelle classifiche di vendita dell’omonimo album. Durante il live Ron omaggerà l’amico e collega Lucio Dalla eseguendo alcuni tra i brani più importanti che i due hanno scritto insieme e molti altri appartenenti al repertorio di Dalla.

Il 14 un altro grande ritorno, il mattatore Enrico Guarneri con “U contra”, un testo divertentissimo del grande autore siciliano Nino Martoglio.

Sabato 18 Agosto sarà la volta di “Napule è…n’ata storia” con la grande attice napoletana Mariangela D’Abbraccio per la regia Consuelo Barilari . Lo spettacolo non è solo un omaggio a Pino Daniele, ma è la risposta al bisogno prepotente di studiare, cantare, suonare, interpretare la sua musica cercandone la profondità e i significati per valorizzarli attraverso il Teatro.

Martedì 21 Agosto torna Enrico Guarneri che per una sera sveste i panni di attore comico e propone un grande classico senza tempo, il capolavoro del verismo verghiano “I Malavoglia”.

La chiusura del Festival 2018, il 28 agosto, è affidata al nuovo spettacolo di Massimo Ranieri. L’instancabile artista che da più di 50 anni è sulla cresta dell’onda. “Malia napoletana” infatti è un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in una inedita chiave jazz. In questo viaggio, che solo cinque città in tutta Italia avranno l’onore di ospitare, Massimo Ranieri sarà accompagnato da una rinnovata formazione composta da eccellenze della musica italiana quali Stefano Di Battista ai sassofoni, Enrico Rava alla tromba, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Una chiusura in grande stile per la 33esima edizione di quello che è ormai unanimemente considerato uno dei più importanti Festival estivi del panorama italiano.

FESTIVAL DEL CINEMA MEDITERRANEO “VERSO SUD”

Come da consuetudine, anche quest’anno gli spettacoli del Festival Catonateatro si alterneranno alle proiezioni del Festival del Cinema Mediterraneo “Verso Sud” giunto alla nona edizione. Il Festival, diretto da Nicola Petrolino, ha lo scopo di esplorare territori fisici e mentali del nostro meridione, di far sognare, sorridere e riflettere, soffermandosi anche su importanti questioni sociali e ambientali.

È la musica il filo conduttore che lega molte delle storie in programma da “Ammore e malavita”, che apre la rassegna, vera e propria commedia musicale dove le canzoni costruiscono una macchina perfetta che prende origine proprio dalla tradizione tutta napoletana della sceneggiata, ai film “La parrucchiera”, “A casa tutti bene”, “Chi m’ha visto”, “Tano da morire”; opere in cui i brani musicali, pur esplorando generi e stili differenti, sono tutti funzionali, anzi raggiungono la perfezione proprio quando si sostituiscono all’azione, raccontando non solo gli stati d’animo e i sentimenti dei personaggi, ma anche i risvolti narrativi.

Un ideale itinerario musicale verso Sud per riscoprire il fascino e la storia delle regioni del Mezzogiorno d’Italia attraverso il medium cinematografico che conferma in questo modo la sua centralità nel ridisegnare, rafforzare e ricostruire le identità dei luoghi e di incidere nell’immaginario collettivo.