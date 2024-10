Tutto pronto per l’ultimo evento de “le giornate repubblicane” a Reggio Calabria

Tutto pronto per il quarto ed ultimo evento de “Le giornate repubblicane”, anche questa sera a partire dalle ore 21:00 sul Lungomare Falcomatà, in prossimità della stazione lido.

Al primo dibattito, dal titolo “Le politiche del governo nazionale e regionale: origine dei mali calabresi”, interverranno sia forze del centrodestra nella figura di Alessandro Nicolò, capogruppo Forza Italia al consiglio regionale, che di centrosinistra nella figura di Seby Romeo capogruppo del PD al consiglio regionale. Per i repubblicani interverranno Francesco Nucara, il coordinatore regionale Sergio Stancato ed Emira Ciodaro.

A seguire Mario Meliadò intervisterà il coordinatore nazionale del Partito Repubblicano Italiano Corrado De Rinaldis Saponaro, illustrando le priorità del PRI.

Per ultimo, chiuderà la manifestazione il coordinatore della Federazione Metropolitana del PRI reggino, Carmelo Palmisano.