PropagandaCalabria, Zoro (La7) a Reggio per vedere che aria tira – VIDEO

Il viaggio di Zoro a Reggio Calabria fa anche tappa a Palizzi in un noto locale affacciato sul mare

Un insolito appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.

Nell’ultima puntata del noto programma televisivo di La7 ‘Propaganda Live‘, condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, è stata narrata, attraverso due servizi, Reggio e la sua provincia in vista delle elezioni regionali.

“Elezioni regionali? Di una si parla moltissimo, l’Emilia Romagna. Dell’altra si parla molto poco. Questa settimana siamo stati in Calabria, vediamo che aria tira da quelle parti”.

Due le regioni d’Italia che fra poco più di 2 settimane andranno al voto: Emilia Romagna e Calabria. La stampa ed il Governo nazionale, a quanto pare, parlano solamente di una delle due.

“Riuscite a indovinare quale?”. Chiede Zoro al pubblico.

Nel corso della puntata di venerdì si parla di campagna elettorale.

“Questa settimana siamo andati in Calabria a vedere che aria tira da quelle parti – racconta il conduttore di Propaganda Live. Ci siamo occupati, in particolar modo, della provincia di Reggio Calabria”.

Sarà un caso se le prime immagini del servizio mostrano un biglietto Alitalia e l’Aeroporto dello Stretto? Non resta che scoprirlo nel corso del servizio. Nel suo reportage dalla Calabria, Diego Bianchi è stato accompagnato da Antonio Talia, autore del libro ‘Statale 106. Viaggio sulle strade segrete della Calabria‘.

“C’è sta no skyline” afferma ironicamente l’inviato di Propaganda Live al suo risveglio nella città dello Stretto. Quella si presenta ai suoi occhi (che poi è anche quello a cui noi ci siamo, ormai, abituati) è un mare cristallino, la Sicilia che sembra di poter toccare con un dito, ma anche cumuli di spazzatura, muri imbrattati, cornicioni cadenti e palazzi incendiati. Il tutto, in pieno centro storico. Non una bellissima prima impressione.

Tra un aggiornamento e l’altro riguardante le prossime elezioni regionali gli inviati di La 7 partono alla volta della Statale Jonica 106. La prima tappa del tour è Saline, dove insieme all’ex sindacalista Francesco Alampi, Propaganda Live racconta gli anni di maggior attività del porto e della zona industriale di Saline.

La scena si sposta poi a Palizzi, all’Ultima Spiaggia il noto locale di Enzo Autolitano.

Lì Zoro scopre la delusione della Calabria e dei calabresi che però non si arrendono…