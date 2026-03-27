Reggio e il riordino dei mercati, Battaglia e Tripodi: ‘Fulcri di sviluppo urbano’

«Attraverso un programma elaborato guardando alle tendenze dei mercati urbani di diverse città italiane ed europee, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria punta a rilanciare i mercati cittadini non solo come luoghi di scambio commerciale, ma come fulcri di sviluppo urbano integrato».

Con queste parole il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia e l’assessore alle Attività produttive, Alex Tripodi hanno commentato in una nota stampa la proposta di riordino delle aree mercatali che ha già ricevuto il disco verde in commissione comunale.

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Riordino aree mercatali: la visione tra economia, cultura e comunità

«Si punta a investire su un modello di sviluppo urbano equilibrato, in cui economia, cultura e comunità tornano a incontrarsi nei luoghi simbolo della vita quotidiana. Abbiamo immaginato una profonda riorganizzazione del sistema del commercio su aree pubbliche, con l’obiettivo di trasformare i mercati cittadini in veri e propri motori di sviluppo economico, coesione sociale e riqualificazione urbana. Il programma di riordino, elaborato dal Settore Sviluppo Economico, Cultura e Turismo, crede in una visione moderna e integrata dei mercati come spazi centrali della vita urbana, capaci di sostenere le microeconomie locali, valorizzare le produzioni del territorio e rafforzare il senso di comunità» hanno evidenziato il sindaco e l’assessore.

Bandi, riorganizzazione e controlli: tutte le novità annunciate

«In sintesi le novità riguardano nuovi bandi pubblici per le concessioni, nel rispetto della normativa europea, per garantire trasparenza, concorrenza e pari opportunità; la riorganizzazione di alcuni mercati, tra cui Tito Minniti e Botteghelle, per migliorare sicurezza, viabilità e funzionalità; un contrasto deciso all’abusivismo commerciale, con il rafforzamento dei controlli e della vigilanza; l’istituzione del nuovo mercato di Arghillà, a servizio di un quartiere in forte espansione; più in generale la valorizzazione dei mercati periferici, con una programmazione settimanale distribuita e più efficiente; lo sviluppo di mercati innovativi per promuovere filiera corta, sostenibilità e attrattività turistica; digitalizzazione e innovazione, con sistemi moderni di gestione, informazione e servizi per operatori e cittadini; e, inoltre, la rigenerazione urbana, attraverso interventi su arredo, sicurezza, pulizia e qualità degli spazi pubblici».

Legalità e sviluppo: “risposte agli operatori onesti” e nuove opportunità

«La proposta – hanno aggiunto i due amministratori – rappresenta una scelta chiara ossia riportare legalità, ordine in una visione strategica per un settore fondamentale per la vita della città. I mercati tornano ad essere strumenti di inclusione e leve per il nostro sviluppo economico. È un intervento che guarda al futuro di Reggio Calabria, che ne rafforza identità, sicurezza e qualità dei servizi della vita nei quartieri. Con questo sistema intendiamo fornire risposte concrete agli operatori onesti, sosteniamo le imprese locali e creiamo nuove opportunità, soprattutto per i giovani e i piccoli produttori. Non si tratta solamente di una riorganizzazione tecnica, ma una vera politica di sviluppo, capace di generare economia sana e duratura».

In conclusione: