Concessa la proroga a La Fenice Amaranto per il centro sportivo S. Agata

Una richiesta formulata insieme alla domanda riguardo la manifestazione di interesse indetta dalla Città Metropolitana, era stata inoltrata da La Fenice Amaranto per una proroga sulla concessione provvisoria di alcune parti del centro sportivo S. Agata. Dopo una serie di interlocuzioni le parti hanno concordato per una prosecuzione di altri due mesi, quindi con scadenza il prossimo 18 dicembre 2023 e quindi la società amaranto potrà usufruire ancora del centro sportivo in modo particolare dei campi di calcio a 11 numero 2 e 3, oltre che della sede e della foresteria. Nel frattempo si dovrebbe decidere se procedere con la pubblicazione del bando per una nuova definitiva assegnazione. Intanto da qualche giorno è stata riattivata la corrente elettrica, niente più gruppo elettrogeno.

