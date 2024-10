Prosegue al MArRC il successo dell’iniziativa ‘domenica al museo’: in 3 mila per vedere i Bronzi

Poco meno di tremila visitatori al Museo archeologico di Reggio Calabria per la prima domenica di ottobre ad ingresso gratuito.

Sono stati 2.947, per l’esattezza, quanti hanno deciso di recarsi alla “casa dei Bronzi” decretando l’ennesimo successo di #domenicalmuseo, la promozione introdotta nel luglio del 2014 dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Un risultato importante per la struttura espositiva reggina dove sono in presenti anche altri importantissimi reperti come la Testa del Filosofo, il Kouros, la Testa di Basilea e alcune pregevoli collezioni di monete romane e greche.

L’edizione di ottobre dell’iniziativa del Mibact, al pari delle affluenze registrate in altre strutture statali e civiche e nei parchi archeologici della regione, conferma l’attrattività del Museo archeologico nazionale della città calabrese dello Stretto.

Fonte: Ansa Calabria