Prosegue l’estate reggina 2017. All’Arena dello Stretto ‘Mediterranean Wellness’

Dal 7 al 10 settembre 2017, si svolgerà presso l’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria, la “Mediterranean Wellness”, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria che si incardina nell’ambito del programma dell’Estate Reggina 2017. L’evento, che quest’anno giunge alla sua sesta edizione, è promosso dalla Cooperativa Sociale Turismo per Tutti, Ente organizzatore di altre importanti manifestazioni a carattere culturale e sociale che hanno l’obiettivo di promuovere il territorio calabrese per rafforzarne l’immagine e per incentivare i flussi turistici. Un appuntamento originale e travolgente che quest’anno si veste di storia e cultura attraverso la partecipazione della società d’Arme “MILITIA FRETENSIS” che ci riporterà nel passato con esilaranti rievocazioni storiche di duelli e combattimenti con armature in stile medievale, del periodo storico bizantino, normanno e tante altre attività legate alla storia che si svolgeranno dentro due piccoli accampamenti allestiti all’interno della location. L’area “Expo” sarà costituita da numerosi stand con aziende del comparto del benessere psicofisico, della medicina estetica e della cura naturale del corpo che oltre ad esporre prodotti ed esclusive novità del momento, offriranno consulenze e suggerimenti sui temi dell’alimentazione naturale e trattamenti di dimagrimento. La novità di quest’anno è caratterizzata dalla presenza dello stand VERITAS, testata giornalistica televisiva web, impegnata a veicolare un’informazione improntata sulla verità e sulla trasparenza fornendo contributi di carattere sociale e non solo. Per tutte e quattro le serate la testata seguirà

costantemente l’evolversi della manifestazione attraverso contributi esterni che sarà possibile consultare nella piattaforma web www.veritasnews24.it La Turismo per Tutti è la prima cooperativa del Sistema ACU (Azione Cristiana Umanitaria) fondata nel 2001 dal missionario cristiano Gilberto Perri che ha saputo creare nel nostro difficile e martoriato territorio un sistema cristiano sociale capace di dare aiuto ai bisognosi divenendo un modello di riferimento della solidarietà nazionale. Partner Ufficiale dell’iniziativa, è l’Associazione di Volontariato e Protezione Civile Nazionale “Istituto per la Famiglia”, sezione “Gilberto Perri” –impegnata quotidianamente a prestare il proprio contributo nella salvaguardia della famiglia a 360° sulle orme di un cristiano pieno di fede in Gesù Cristo come Gilberto Perri, che ha avuto il coraggio di costruire il bene nella nostra città, dando la sua vita al servizio del prossimo, nel solo nome di Gesù Cristo in cui credeva. La sezione “ Gilberto Perri” dell’IPF sarà presente all’evento con uno stand presso il quale i volontari promuoveranno una raccolta fondi. A tal fine, la Cooperativa sociale Turismo per Tutti con l’intento di sostenere il progetto dalla forte valenza sociale, devolverà parte del ricavato della Manifestazione all’Istituto per la famiglia. Nei prossimi giorni saranno comunicate dal nostro ufficio stampa le tantissime ed entusiasmanti novità che renderanno ancor di più originale e travolgente questa sesta edizione della “Mediterranean Wellness”.