Prosegue il sondaggio ‘La più bella del 2017’: due spiagge reggine nella top 10

Prosegue il sondaggio “La più bella del 2017” indetto dal Quotidiano del Sud. La cerchia delle spiagge calabresi comincia a stringersi per trovare la Regina di questa estate.

La prima fase ormai si è conclusa e delle ventisei località selezionate adesso ne sono rimaste solo dieci. Nella top 10 stilata dal giornale grazie all’intervento di numerosi lettori che si sono mobilitati per rendere onore alla nostra terra fanno capolino anche due spiagge reggine: la Tonnara di Palmi e Bagnara rispettivamente al 5° e 9° posto.

La Tonnara di Palmi

La tonnara di Palmi, incastonata in una suggestiva scogliera, è una delle più belle località della Costa Viola. Le sue acque limpide e cristalline sono dominate dallo scoglio dell’Ulivo: una roccia scavata dal logorio del mare, sulla quale resiste da 400 anni un ulivo incurvato dal vento.

Bagnara Calabra, situata a pochi chilometri dallo Stretto di Messina, nella zona costiera della Costa Viola, lambita a ovest dal mar Tirreno e posta in fondo ad un’insenatura tra le colline a strapiombo sul mare. Uno spettacolo unico e suggestivo.

Eleggere la Regina del 2017 non sarà di certo un’impresa semplice, anzi a rendere il compito ancora più arduo sono le bellissime foto delle nostre spiagge più caratteristiche. Al contrario partecipare è molto semplice e basta solamente qualche clic. Vai su: http://www.quotidianodelsud.it/sondaggi/quale-sar-spiaggia-pi-bella-calabria-lestate-2017 dove sarà possibile trovare l’intero elenco delle località presenti e spuntare la spiaggia più bella.

La top 10 completa del sondaggio

Qui l’elenco completo della top 10:

Trebisacce – Cosenza (19,44%) Capo Vaticano – Ricadi – Vibo Valentia (10,39%) Cetraro – Cosenza (9,03%) Tropea – Vibo Valentia (8,07%) La spiaggia della Tonnara di Palmi – Reggio Calabria (7.59%) Roseto Capo Spulico – (Cosenza 7,03%) Pizzo – Vibo Valentia (4,94%) Punta Alice a Cirò Marina – Crotone (4,58%) Bagnara – Reggio Calabria (4,28%) Scalea – Cosenza (4,05%)

Quello lanciato dal Quotidiano è solo un Contest che ha selezionato un numero ridotto di spiaggie ma il patrimonio naturalistico calabrese è enormemente vasto e ad uscire vincente da questo contest, al di là della rosa di spiagge scelta, è l’intera Calabria come evidenziato dal direttore Rocco Valenti.