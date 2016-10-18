Proseguono gli incontri del progetto ‘Educare alla Vita’

Coinvolti circa 345 alunni in un percorso con sportello di ascolto, seminari sulla genitorialità e incontri con insegnanti e famiglie

Proseguono gli incontri operativi del progetto “Educare alla Vita” contro ogni forma di violenza promosso dalla Fidapa Reggio Calabria presso l’istituto Alvaro Gebbione scuola di periferia della nostra città diretto egregiamente dalla Preside Margherita Modafferi.

Lo sportello di ascolto e gli incontri con gli insegnanti

A fine mese parte lo lo sportello di ascolto e il primo incontro con gli insegnanti, coinvolti circa 345 alunni in un percorso che vuole riaffermare i valori fondamentali per la crescita e la formazione umana.

L’educazione afferma la Presidente della Fidapa Bruna Siviglia è il passaporto per il futuro, vogliamo lavorare per promuovere tutti quei valori indispensabili a formare nuovi uomini e nuove donne la “Cultura del Rispetto” per arginare ogni forma di violenza e di prevaricazione.

Lo Sportello di ascolto finalizzato ad un’analisi dei bisogni dei vari alunni ha come riferimento la prevenzione del disagio , coordinato dalla Dott. Ssa Elisa Mottola psicologa del consultorio e nostra socia che gratuitamente insieme ad uno staff giovani pisicologhe porteranno avanti per sei mesi lo sportello di ascolto. Seguiranno poi i seminari di educazione alla genitorialita’, gli incontri con le famiglie e gli insegnanti.

Verso la giornata contro la violenza sulle donne

Azioni concrete mirate alla formazione di una nuova mentalità, l’educazione sentimentale per educare i giovani all’amore responsabile. Per la giornata internazionale contro la violenza alle donne afferma ancora Bruna Siviglia stiamo lavorando ad una manifestazione importante proprio all istituto scolastico Alvaro Gebbione. dalla periferia per dire NO ad ogni forma di violenza ,invitiamo tutte le istituzioni a partecipare .

La presenza delle istituzioni all’interno della scuola in un momento così difficile vale molto di più di qualsiasi altra piazza.