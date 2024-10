I prossimi appuntamenti al Planetarium Pythagoras

Ecco le prossime attività “stellari” proposte dal Planetario.

Sabato 20 maggio, ore 21.00

Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria – Società Astronomica Italiana Sezione Calabria

Manifestazione nazionale promossa da PlanIt – Associazione Planetari Italiani:

“INCONTRIAMOCI SU GIOVE”

Saluti e presentazione della serata

Proiezione full dome di video tematici tramite tecnologia fish-eye

Visita al Planetario con particolare riferimento al gigante gassoso e ai suoi satelliti

Osservazione di Giove e delle meraviglie del Cielo di Primavera ad occhio nudo e con il telescopio dal piazzale del Planetario

Domenica 21 maggio, ore 22.00

Serata astronomica al Fortino Poggio Pignatelli di Matiniti – Campo Calabro

Vino&Stelle: connubio perfetto

Anche il Planetarium Pythagoras – SAIt Calabria partecipa alla prima edizione del Festival “Vino Cultura”, domenica 21 maggio presso il Fortino Poggio Pignatelli di Matiniti (Campo Calabro).

Lo Staff del Planetario reggino, dalle ore 22.00 alle 24.00, guiderà il pubblico in una serata astronomica con l’osservazione del Cielo al telescopio e l’individuazione delle principali stelle e costellazioni visibili.

Lunedì 22 Maggio, ore 17.30

Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria – Società Astronomica Italiana Sezione Calabria

SULLE ORME DI PITAGORA: IL CAMMINO DEI GIOVANI ASTRONOMI METROPOLITANI

Presentazione dell’iniziativa

Angela Misiano – Responsabile scientifico Planetario Pythagoras

Saluti istituzionali

Giuseppe Falcomatà – Sindaco Città Metropolitana

Demetrio Marino – Delegato metropolitano

Mirella Nappa – Dirigente USR Calabria Ambito Territoriale di Reggio Calabria

Le Olimpiadi di Astronomia: un ponte tra Scuola e Ricerca

Interventi di

Flavio Fusi Pecci – Presidente Nazionale Comitato Olimpico – Osservatorio Astronomico Bologna

Pierluigi Veltri – Presidente Giuria Comitato Regionale – Università della Calabria

Il Cielo al Planetario e con gli strumenti a cura dello Staff del Planetario (Marica Canonico, Carmelo Nucera, Rosario Borrello, Giuseppe D’Agostino)

Cerimonia di premiazione Vincitori Olimpiadi Nazionali di Astronomia

Vi aspettiamo come sempre numerosi.

