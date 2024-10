Reggio Calabria contro la discriminazione: firmato il protocollo con Agedo e ArciGay

Firmato un protocollo d’intesa tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Agedo e l’ArciGay “Due mari” per rafforzare i concetti di uguaglianza e «consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere prevenendo e superando le situazioni, anche potenziali, di discriminazione».

Nei saloni di Palazzo Alvaro, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al vicesindaco Riccardo Mauro, hanno stipulato un’intesa con le associazioni che difendono e tutelano i diritti degli omosessuali e delle loro famiglie, rappresentate da Mirella Giuffrè e Michela Calabro.

Le parti firmatarie, dunque, si sono impegnate a «sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità in seno alla Città Metropolitana e ad individuare momenti di confronto e coordinamento, nonché di attuare un periodico scambio di informazioni sulle attività da realizzare con iniziative congiunte, secondo modalità operative che verranno di volta in volta decise, destinate al coinvolgimento della comunità e delle nuove generazioni».

Il protocollo d’intesa prevede anche la «realizzazione di eventi di formazione e informazione attraverso forum, seminari, workshop», oltre a «favorire e rafforzare ulteriormente il principio di uguaglianza attraverso la promozione di eventi rivolti alla cittadinanza come tavole rotonde, grandi kermesse, manifestazioni pubbliche, mostre e iniziative di natura culturale, politica e sociale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica».

A margine della firma sull’accordo, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha confermato la presenza delle istituzioni che rappresenta al “Pride” di sabato e, sul protocollo siglato, si è detto felice «perché pure questa è una battaglia culturale da affrontare senza alcun tentennamento».

L’inquilino di Palazzo San Giorgio ha detto:

«Non si possono sentire né leggere quei “leoni da tastiera” che parlano di una Reggio che non è pronta a simili iniziative. Questa idea la dobbiamo contrastare. Anzi, per noi è un motivo d’orgoglio dire che la diversità è fonte di ricchezza oltre che contrapposizione a visioni della società e del mondo che ci vogliono tutti uguali, omologati, stereotipati, collocabili in determinate categorie».