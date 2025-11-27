Lo psicologo a scuola, nuova svolta per i giovani Calabresi

La Calabria compie un passo deciso nel campo delle politiche giovanili con l’avvio del progetto “Discutiamone insieme – Lo psicologo a scuola”, promosso e finanziato dalla Regione e seguito sin dalle origini dalla Dott.ssa Giusi Princi, oggi Deputato al Parlamento Europeo. L’iniziativa, che partirà in queste settimane, coinvolgerà tutte le scuole di primo e secondo grado, ed è accolta con favore da Rocco Messineo, Delegato Metropolitano alle Politiche Giovanili di Forza Italia per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e consigliere comunale di Campo Calabro.

Un intervento strategico nelle politiche giovanili

Messineo sottolinea come la presenza stabile dello psicologo negli istituti non sia soltanto un intervento educativo, ma un vero e proprio tassello strategico nelle politiche giovanili regionali. I giovani calabresi, spiega, vivono spesso condizioni di fragilità crescente: ansia, difficoltà relazionali, isolamento, perdita di fiducia. Problemi che, se non intercettati per tempo, rischiano di trasformarsi in ostacoli significativi allo sviluppo personale e scolastico.

La Calabria e il bisogno di supporto psicologico

Il contesto territoriale rende questa scelta ancora più rilevante. La Calabria, infatti, ha pagato per anni la carenza di spazi di aggregazione, servizi di supporto e percorsi strutturati di crescita. In questo scenario, portare lo psicologo dentro le scuole significa creare una presenza quotidiana capace di ascoltare, prevenire e sostenere non solo gli studenti, ma anche famiglie e insegnanti.

Le politiche giovanili di Occhiuto e la continuità del progetto

Il progetto si inserisce pienamente nel quadro più ampio delle politiche giovanili promosse dal Presidente Occhiuto, orientate a rafforzare il benessere dei ragazzi e a costruire opportunità concrete. Il benessere psicologico, sottolinea Messineo, non è un dettaglio ma il punto di partenza per far crescere competenze, relazioni e ambizioni.

Il ruolo centrale di Giusi Princi

Un ruolo centrale nella nascita e nella continuità dell’iniziativa è riconosciuto alla Dott.ssa Giusi Princi. Fu lei, da Vicepresidente della Regione e Assessore all’Istruzione, a intuire per prima la necessità di un servizio strutturato di supporto psicologico nelle scuole, impostando il progetto con metodo e visione.

Oggi, da Europarlamentare, continua a seguirne l’evoluzione grazie al decreto del Presidente Roberto Occhiuto che ne conferma la presenza al Tavolo socio-sanitario regionale. Un segnale di continuità amministrativa che Messineo definisce un valore politico in sé, perché testimonia serietà, responsabilità e un legame autentico con il territorio.

Risposta alle esigenze locali e futuro della Calabria

Dal punto di vista degli enti locali, l’iniziativa risponde a un’esigenza reale delle famiglie e dei giovani.

“Investire sul loro benessere significa investire sul futuro della Calabria”, afferma Messineo. Ogni passo avanti dall’ascolto all’orientamento, dal sostegno psicologico alle opportunità formative contribuisce a costruire comunità più forti e ragazzi più sicuri di sé.

Il messaggio che arriva dalla Regione è chiaro: i giovani rappresentano una priorità. E quando la politica affronta le sfide con visione e coerenza, osserva Messineo, i risultati non tardano ad arrivare.