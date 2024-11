Il giovane pugile Matteo Errigo approda ai campionati nazionali per la categoria Youth

Il pugilato è una disciplina che richiede grande forza, agilità e intelligenza tattica. Sul ring, due atleti si confrontano in un duello di destrezza e resistenza. Nonostante la sua natura combattiva, il pugilato insegna il rispetto per l’avversario e la disciplina personale. La concentrazione e la determinazione sono fondamentali per affrontare ogni incontro. Per un vero pugile, la vittoria più grande risiede nel superamento dei propri limiti.

Lo sa benissimo Matteo Errigo, atleta dell’ASD Luigi Coluccio di Roccella Jonica che, domenica 3 novembre, nel match della finale regionale di pugilato, tenutosi nella palestra del Liceo Scientifico Statale Zaleuco di Locri, si è aggiudicato la vittoria per la categoria Youth (60 Kg), qualificandosi, così, ai campionati nazionali di Loreto (19-26 novembre).

Le parole di Matteo Errigo