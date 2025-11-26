Puliservice ina vetta: le impressioni del mister Franco Giglietta dopo l’ultima vittoria

"Le ragazze sono state brave a reagire e chiudere due set ai vantaggi. Non era facile"

La Puliservice Reggio Calabria, squadra facente parte della scuderia Sportspecialist, la cui massima espressione è la Domotek Volley di Serie A3 Maschile,solida la sua posizione in vetta alla classifica del campionato di Serie C Femminile Calabrese.

Dopo l’ultimo successo, ottenuto contro la temibile Arpaia Lamezia, team ben allenato che poteva vantare sull’esperienza della veterana e valente Stefania Papa, abbiamo ascoltato le impressioni del mister Franco Giglietta.

“Sì, diciamo che sapevamo di aver di fronte un avversario difficile“, esordisce l’allenatore commentando la partita appena conclusa. “Un avversario fatto da ragazze ben allenate con in più un’atleta di esperienza che, esattamente nel secondo e terzo set, ha fatto vedere tutto il suo valore. Ci siamo trovati un tantino preoccupati, direi tra virgolette, su questa situazione. Però le ragazze sono state brave a reagire e chiudere due set ai vantaggi non era facile. Siamo riusciti a mantenere la vetta anche questa settimana“.

Un percorso quasi netto per le amaranto. Capitan Suelen Oliveira e le sue compagne hanno perso un solo punto ad inizio torneo nella vittoria al tie break a Gioia Tauro, vindndo tutte le altre sfide. Lo sguardo si rivolge subito al prossimo impegno contro la Sozzi. “È un altro derby tosto“, prosegue Giglietta, “e la Sozzi è una buona squadra, ha tante ragazze di qualità ed è allenata bene. Mi aspetto quindi un altro impegno veramente duro. Ci alleneremo bene per affrontarlo con la massima determinazione e concentrazione“.

La Puliservice Reggio Calabria, sotto la guida di Giglietta con la preziosa collaborazione di Luciano Azzarà conferma così il suo ottimo momento di forma e si prepara con grinta alla prossima sfida, consapevole di dover mantenere alti i livelli per difendere il primo posto in classifica.