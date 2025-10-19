La Puliservice Reggio Calabria fa due su due: vittoria in trasferta a Gioia Tauro

La Puliservice Reggio Calabria, nuova realtà in rosa del volley calabrese legata al progetto Sportspecialist, continua la sua striscia positiva e fa due vittorie in due partite.

Dopo aver battuto 3-0 a zero Filadelfia, è arrivato un successo, palpitante e combattuto in casa dell’Ital Soft.

Sabato pomeriggio le amaranto allenate dai Mister Giglietta ed Azzarà hanno conquistato un’importante vittoria in trasferta a Gioia Tauro in una sfida combattutissima contro le agguerrite atlete locali, conclusasi sul punteggio di 3-2.

I parziali raccontano una partita dal andamento altalenante: 27-29, 25-13, 25-23, 23-25, 15-12.

Non è stata una partita esteticamente bella, caratterizzata da tanti errori reciproci che hanno segnato l’incontro. La Puliservice e il mister Giglietta sanno di dover lavorare ancora sodo, ma portano a casa una vittoria importante e sofferta che fa gruppo, morale e classifica in queste prime battute di torneo.

In casa amaranto c’è tanto da lavorare, ma il dato positivo è ovviamente il nuovo successo che conferma l’ottimo avvio di campionato.

In un torneo competitivo come questo, con una composizione e formula articolata e particolare, le ragazze di Reggio Calabria hanno rischiato tanto, ma hanno mostrato buona capacità di reazione nei momenti decisivi, pur sapendo di poter fare molto di più.