La costa reggina conquista Rai 1: il viaggio di ‘Camper’ fa tappa a Punta Pellaro- VIDEO

La città dello Stretto torna sotto i riflettori della televisione nazionale. Questa settimana, le meraviglie della costa reggina sono sbarcate su Rai 1 grazie a “Camper”, il popolare programma estivo condotto da Peppone Calabrese, in onda tutti i giorni alle 12:00.

All’interno del format, che in studio ospita la consueta e gustosa gara di cucina “Osteria Italia”, c’è spazio non solo per i prodotti tipici e i piatti della tradizione, ma anche per le bellezze paesaggistiche. Gli inviati del programma, in un affascinante tour della Penisola, hanno toccato mete suggestive come Antagnod in Valle d’Aosta, Lerici in Liguria e la laguna di Orbetello in Toscana, per poi fare tappa in Calabria, approdando a Punta Pellaro.

A raccontare questo angolo di paradiso è stata l’inviata Elisa Silvestrin, che ha guidato i telespettatori in un luogo che sembra creato dalla natura appositamente per emozionare. Punta Pellaro è infatti celebre per il suo vento, che soffia per gran parte dell’anno trasformando questo tratto di costa in una delle mete più amate in tutta Europa – e non solo – dagli appassionati di sport acquatici.

Ma la località reggina non è solo adrenalina estrema: è una destinazione capace di conquistare famiglie e vacanzieri grazie a un mix unico di natura e benessere. Proprio all’insegna del benessere è iniziata l’avventura della Silvestrin, che ha sperimentato una delle tendenze del momento: il Pilates in riva al mare. Guidata dall’istruttrice Michela, l’inviata ha mostrato come questa disciplina sia diventata un appuntamento irrinunciabile. “Il segreto sta proprio nel metodo, che fa stare bene le persone e aiuta a mantenere il corpo sano” ha spiegato Michela ai microfoni di Rai 1. “Chi è in vacanza ha una propria routine a cui non vuole rinunciare; trovare attività all’aperto che permettano di restare attivi è sempre un bene”.

Dopo il relax e il riscaldamento, per l’inviata di “Camper” è arrivato il momento dell’azione. Affidata all’esperienza dell’istruttore Fabio, Elisa ha provato in prima persona l’ebbrezza del windsurf in quello che viene definito un vero e proprio “paradiso” per i surfisti. “Questo è uno spot famoso in tutto il mondo,” ha raccontato Fabio, mostrando alle telecamere la particolarità geografica della punta, stretta nell’abbraccio visivo tra la città di Reggio Calabria e la costa di Messina di fronte.

Partendo dalle basi, come l’individuazione della direzione del vento, l’inviata si è cimentata nel recupero della vela sulla tavola. Tra incoraggiamenti ed entusiasmo (“Sei bravissima, un’attitudine innata!”, il commento dell’istruttore), Elisa ha indossato la muta per affrontare le acque dello Stretto.

“Ciao amici di Rai 1, mi lascio trasportare dal vento fino alla prossima spiaggia”, è stato il saluto finale della Silvestrin, che ha regalato a Reggio Calabria una vetrina eccezionale, confermandola come una meta turistica d’eccellenza capace di unire sport, natura incontaminata e panorami ineguagliabili.