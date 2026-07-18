Vinitaly, Cannizzaro lancia la sfida per Reggio: ‘Pronti per la ribalta internazionale’

"Da quando sono sindaco, la sintonia e sinergia con Occhiuto è ancora più intensa, non posso che ringraziarlo per l'attenzione che rivolge alla città di Reggio Calabria", le parole del sindaco

A margine dell’inaugurazione del “Vinitaly in the City” di Sibari, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha delineato i prossimi passi per la tappa reggina dell’evento e ha tracciato un bilancio del suo primo, intenso mese di mandato. Dalle imminenti elezioni metropolitane alla proiezione internazionale della città, il primo cittadino ha confermato l’impegno per una nuova stagione di sviluppo, forte del solido asse istituzionale con la Regione guidata da Roberto Occhiuto.

Verso la tappa di Reggio: grandi eventi sul “lungomare più bello d’Italia”

Mentre Sibari vive i giorni clou della manifestazione, la macchina organizzativa reggina è già proiettata all’appuntamento di agosto. Cannizzaro annuncia un evento ricco di iniziative collaterali, pensato per attrarre un vasto pubblico:

“La macchina organizzativa comunale è già a lavoro. Stiamo lavorando insieme alla Regione Calabria, alla RAI, Film Commission e all’Arsac per individuare qualche artista di fama nazionale che possa allietare tutti i convenuti, e saranno immagino tanti; quindi, eventi all’interno dello stesso evento. Il Comune e la Città Metropolitana non mancheranno di apportare iniziative collaterali che possano arricchire e rendere più attrattivo questo Vinitaly”.

La campagna promozionale entrerà nel vivo già dalla prossima settimana, ha assicurato il primo cittadino:

“Da lunedì siamo pronti a lavorare a pieno regime per promuovere la seconda battuta del Vinitaly che si terrà sul lungomare più bello d’Italia l’8 e il 9 agosto”, ha sottolineato il sindaco.

La doppia missione: servizi essenziali e palcoscenico internazionale

L’arrivo di un marchio globale come il Vinitaly rappresenta per Cannizzaro il primo passo per mantenere una precisa promessa elettorale: restituire a Reggio Calabria la visibilità che merita, senza però perdere di vista le necessità quotidiane dei cittadini.

“Ho creato questo rapporto con la città che si sta consolidando sempre più, dicendo loro che io lavorerò assieme alla mia squadra a normalizzare quelli che sono i servizi essenziali, ma non perderò nemmeno un minuto per tentare di veicolare Reggio in un panorama internazionale. Credo che inaugurare questa stagione col marchio Vinitaly non solo porterà fortuna, ma sia un fatto assolutamente significativo perché è figlio di una sinergia istituzionale che parte dal governo nazionale, attraversa quello regionale e finisce con quello locale”.

Elezioni metropolitane: la fine della “città reggiocentrica”

Il sindaco ha poi affrontato il tema delle imminenti elezioni per il Consiglio Metropolitano (previste per domenica), rivendicando una netta discontinuità con il passato nella composizione delle liste, pensate per dare vera voce a tutto il territorio provinciale:

“Avevo assunto un impegno col popolo provinciale, soprattutto con i sindaci e gli amministratori: se avessi vinto le elezioni a Reggio Calabria, avremmo presentato liste formate solo ed esclusivamente da amministratori della provincia, dando un momento di discontinuità con il passato che ha visto una Città Metropolitana reggiocentrica, cosa che ritenevo illogica e sbagliata. Così ho fatto. Di sicuro il risultato è già scontato: la provincia di Reggio avrà la sua massima e qualificata rappresentanza”.

Sui complimenti di Occhiuto (‘Cannizzaro è partito con il piede giusto, per Reggio con lui alla guida saranno anni positivi. E io sarò sempre più vicino alla città, ho Cannizzaro h24 nelle orecchie…’ ha affermato con un sorriso il Governatore) il primo cittadino afferma.

‘Le parole positive del presidente della Regione mi gratificano, certo lui è un pò di parte -sorride, ndr-. Devo dire che da quando sono sindaco di Reggio Calabria, la sintonia e sinergia con Occhiuto è ancora più intensa, io non posso che ringraziarlo per l’attenzione che rivolge alla città di Reggio Calabria.

Il primo mese alla guida dell’amministrazione è stato intenso, sono tante le cose da fare e come ho già affermato siamo all’inizio dell’inizio. L’appuntamento del Vinitaly a Reggio Calabria sarà una vetrina unica e speciale.

Lunedi avremo il consiglio comunae e la conferenza stampa con Lotito legata alla Reggina, da martedi organizzeremo nel minimo dettaglio quello che si preannuncia come un evento di rilievo, nella città più bella d’Italia e non solo’, ha concluso Cannizzaro.