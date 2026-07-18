Vinitaly in the City, Occhiuto: ‘Calabria sempre più protagonista’. Su Reggio: ‘Con Cannizzaro anni positivi’

"Sono convinto che Cannizzaro farà un lavoro straordinario perché ha forza, grinta, entusiasmo e io cercherò di essere il più vicino possibile all'amministrazione della città di Reggio", le parole di Occhiuto

In occasione dell’inaugurazione del “Vinitaly in the City” nella suggestiva cornice di Sibari, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha tracciato una linea chiara per il futuro della promozione territoriale e della governance locale. Tra l’entusiasmo per il debutto dell’evento e le prospettive di crescita della regione, il governatore ha rilasciato importanti dichiarazioni che guardano già alla prossima tappa e, soprattutto, al futuro amministrativo di Reggio Calabria.

Dal successo di Sibari alla vetrina dello Stretto

Occhiuto ha voluto sottolineare l’importanza strategica dell’appuntamento di Sibari, definendolo come l’inizio di un percorso itinerante di grande respiro che vedrà presto protagonista la città dello Stretto.

“Siamo qui per la prima puntata del Vinitaly and the city, perché la seconda puntata sarà a Reggio e mostreremo alla comunità nazionale una delle città più belle del mezzogiorno. Cannizzaro direbbe la città più bella d’Italia ed in effetti è una città che merita tanto amore, tanto impegno”.

Il pieno sostegno a Cannizzaro: “Ha il piglio dell’amministratore”

Il focus del governatore si è poi spostato sul mandato del primo cittadino di Reggio Calabria. Occhiuto non ha risparmiato parole di forte stima e vicinanza nei confronti di Francesco Cannizzaro, lodandone l’approccio pragmatico e operativo fin dai primi passi della sua attività alla guida della città.

“Sono molto contento del fatto che Cannizzaro ha iniziato col piede giusto, nel senso che ha iniziato col piglio dell’amministratore più che con quello del politico. Sono convinto che farà un lavoro straordinario perché ha forza, grinta, entusiasmo e io cercherò di essere il più vicino possibile all’amministrazione della città di Reggio”, le parole di Occhiuto ai microfoni di CityNow.

Il Presidente ha poi ribadito come il canale di comunicazione con il territorio sia costante e pressante, assicurando la massima sinergia istituzionale tra la Regione e l’amministrazione comunale:

“Sono stato vicino a Reggio in passato, lo sono ancora di più oggi perché c’è Cannizzaro sempre nelle orecchie”, ha commentato con una battuta il governatore, evidenziando la determinazione del primo cittadino nel perorare le cause della sua comunità.

La certezza che la strada intrapresa guiderà il territorio verso una nuova stagione di sviluppo: “Sono convinto che saranno anni molto positivi per la città di Reggio e per le città metropolitane”.