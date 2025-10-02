Reggio, tragedia in mare: il cordoglio del sindaco per la scomparsa di un pescatore
"Destino crudele" la vicinanza del sindaco Falcomatà alla famiglia
02 Ottobre 2025 - 15:42 | Comunicato Stampa
“Abbiamo appreso della tragica notizia che riguarda Paolo Tarsia, il pescatore che mentre era impegnato in una battuta di pesca ha perso la vita in seguito ad un drammatico evento in mare, al largo di Punta Pellaro“.
È quanto ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà.
“Destino crudele per un uomo impegnato in un’attività che certamente praticava da anni con esperienza, passione e spensieratezza. Il mio cordoglio e quello dell’intero Consiglio comunale giungano alla sua famiglia, costretta ad un grande dolore per la drammaticità di un evento che ha scosso la comunità e soprattutto gli amanti del mare e della pesca”.