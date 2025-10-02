Reggio, tragedia in mare: il cordoglio del sindaco per la scomparsa di un pescatore

“Abbiamo appreso della tragica notizia che riguarda Paolo Tarsia , il pescatore che mentre era impegnato in una battuta di pesca ha perso la vita in seguito ad un drammatico evento in mare, al largo di Punta Pellaro “.

È quanto ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

“Destino crudele per un uomo impegnato in un’attività che certamente praticava da anni con esperienza, passione e spensieratezza. Il mio cordoglio e quello dell’intero Consiglio comunale giungano alla sua famiglia, costretta ad un grande dolore per la drammaticità di un evento che ha scosso la comunità e soprattutto gli amanti del mare e della pesca”.