Tragedia a Punta Pellaro, mareggiata ribalta una barca: muore un pescatore

Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine, ma per l’anziano pescatore non c’era ormai più nulla da fare

Una mattinata di pesca si è trasformata in dramma a Punta Pellaro, sul litorale sud di Reggio Calabria. Come riporta la Gazzetta del Sud, un pescatore di 77 anni P.T., ha perso la vita dopo che la sua piccola imbarcazione è stata travolta dalla forza del mare.

L’uomo, uscito in mare nonostante le condizioni avverse, è stato colto di sorpresa da un’onda che ha ribaltato la barca. In difficoltà, ha chiesto aiuto. Uno dei residenti delle ville che si affacciano sulla costa si è immediatamente tuffato in acqua nel tentativo disperato di raggiungerlo e salvarlo.

Il coraggio del soccorritore tuttavia non è bastato e ogni tentativo si è rivelato vano.