Un recente studio effettuato e portato a termine da Demos ha svelato, ora che siamo alla fine del 2024, quali sono gli sport più seguiti in Italia. Al primo posto così come tutti gli altri anni troviamo il calcio, seguito dal 53% degli intervistati e con una crescita del 15% rispetto al 2016. Subito dopo ritroviamo il tennis, che in particolar modo grazie all’ascesa di Jannik Sinner, nel corso degli ultimi due anni ha fatto un balzo straordinario, scavalcando la Formula 1 in questa particolare classifica.

Il calcio al primo posto

Questo Paese vive di calcio. Non è una novità, questo sport in Italia continua a farla da padrone. Il calcio non è solo lo sport più seguito in Italia, ma anche quello più praticato a tutte le età, anche se le percentuali sono particolarmente alte tra i più giovani (oltre il 30%, dati riportati dall’Osservatorio sullo Sport System). In parte proprio per questa grande partecipazione, è anche tra gli sport che registra più infortuni ogni anno.

Il dato è ancora più evidente se si considerano anche il numero di scommesse calcistiche che vengono giocate online, dove gli utenti sono sempre alla ricerca delle offerte più vantaggiose o delle migliori quote sul mercato, come quelle nella pagina appena linkata selezionate da Sitiscommesse.com, uno dei siti di comparazione quote più noti del settore. Il movimento calcistico fa sempre discutere, ma è anche normale che sia così nel momento in cui si tratta di una disciplina che abbraccia un numero così elevato di persone. Tuttavia, il calcio tiene con sé tutti i suoi fedelissimi, la cui passione è ancora fortemente alimentata dalle bandiere delle proprie squadre sportive. Il sondaggio condotto da Demos testimonia tutto questo, ma mette in risalto anche determinati riferimenti che, oltre a confermare la priorità legata a questo sport, rispecchiano la visibilità conquistata da alcune squadre e da alcuni atleti.

Il tennis e l’effetto Sinner

Al secondo posto di questa speciale classifica, quindi, troviamo il tennis, che ha registrato un 39% di popolarità con un incremento del 18% rispetto al 2016. Nessuno sport in questo lasso di tempo ha saputo fare meglio. Sinner sta trainando il movimento a suon di vittorie e di risultati straordinari, tanto che il nostro Paese ha rivisto vincere uno Slam da un azzurro a distanza di 48 anni dall’ultima volta. Ovviamente è da sottolineare anche lo strepitoso lavoro della Federtennis in questi ultimi tempi, ma godere di un campione del genere fa sempre comodo ed avvicina le persone alla disciplina.

Se andiamo ad analizzare qualche numero, scopriamo come nel 2001, quando Binaghi assunse la presidenza dell’allora Fit, i tesserati fossero circa 129mila. Ad oggi questo dato è notevolmente aumentato, tanto che alla fine del 2023 i tesserati registrati si sono rivelati essere ben 660mila. I praticanti attualmente sono 4,5 milioni contro l’1,3 del 2001, i maestri 12mila contro 1700, i dipendenti 198 contro 45 e i collaboratori più di 1000 contro i 19 dell’epoca. Il fatturato della Federazione, invece, è passato dai 15 milioni del 2002 ai 185 attuali.

La Formula 1 sul podio

Sull’ultimo gradino del podio ci si piazza la Formula 1, che ha registrato una popolarità del 38%, ad oggi leggermente inferiore rispetto al dato che abbiamo visto per il tennis. Rispetto al 2016 c’è stato comunque un incremento del 4%. Gli interessati in Italia attualmente sono più di 27 milioni e questa, considerando il fatto che la Ferrari non sale sul gradino più alto del mondo da quasi 20 anni, è una statistica di certo non indifferente.

Il pubblico della Formula 1 è prettamente maschile, anche se negli ultimi anni è aumentato l’interesse anche nelle donne (57-43%), residente al Sud (36%) e in una fascia d’età tra i 35 e i 44 anni (24%). A tenere viva la passione nei confronti di questa disciplina sono state senza ombra di dubbio anche e soprattutto le novità come la Sprint Race, oltre all’incremento del numero dei Gran Premi.

Gli altri sport più seguiti in Italia

Appena fuori dal podio ritroviamo volley ed atletica, entrambi con una percentuale pari al 31%, con il primo sport che risulta essere in perdita dell’1% circa rispetto al 2016 e con il secondo che ha registrato esattamente il dato opposto. Seguono subito dopo nuoto e Motociclismo, alla pari al 29%, con la disciplina su due ruote che però negli ultimi anni ha perso un pochino di popolarità, stabilendosi su una percentuale inferiore del 6% rispetto al 2016. In questo senso ha certamente influito il ritiro di un campionissimo come Valentino Rossi. In una leggera fase di crescita ritroviamo invece il ciclismo e il basket, rispettivamente al 26 e al 22%. La top ten viene chiusa infine dal rugby, che è stabile all’11%.