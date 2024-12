A Santo Stefano nuovo appuntamento con il Presepe Vivente: presenti oltre 100 figuranti

Giovedì 26 dicembre, nella ricorrenza del suo Santo Patrono, Santo Stefano in Aspromonte presenta il Presepe Vivente, giunto alla III edizione. L’evento, che già nei due anni precedenti ha avuto un successo clamoroso attirando visitatori da tutta la provincia reggina, vede la partecipazione di oltre 100 tra attori e figuranti, tutti abitanti del comune di Santo Stefano e dei piccoli comuni adiacenti. Un presepe vivente innovativo quello di don Vincenzo Attisano, parroco di Santo Stefano nonché dirigente artistico dell’intera manifestazione, poiché vede l’interpretazione diretta da parte di alcuni personaggi che non si limiteranno a figurare durante l’evento, ma reciteranno le scene salienti della natività di Gesù Bambino, come ad esempio l’Annunciazione alla Beata Vergine Maria, le discordie della Corte di Erode, etc.

Un presepe vivente tra le vie del paese

Il presepe si svolgerà nelle vie principali del paese, a partire da piazza D. Romeo, dove i ragazzi del Gruppo Giovani Parrocchiale ed i Portatori della Vara, stanno lavorando instancabilmente da settimane per realizzare la capanna ed il villaggio tutto.

Una piccola Betlemme, quindi, che ospiterà tutti i visitatori offrendo loro la possibilità di degustare:

Pietanze tipiche

Bevande calde

Il tutto per accompagnare piacevolmente la nascita di Gesù, seguita dall’esibizione del coro gospel del Sacro Cuore, curato dall’Amministrazione Comunale di Santo Stefano e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.