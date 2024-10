Quattordicesima in arrivo per i pensionati

Le persone che pur avendo il diritto non hanno ricevuto l’assegno, possono farne richiesta

La quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’INPS, introdotta dall’articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127.

La 14esima viene erogata dall’Istituto nel mese di luglio, contestualmente al rateo della pensione, ai pensionati che ne hanno diritto con età superiore a 64 anni e reddito inferiore a 13.727.82.

Come richiederla

Le persone che non riceveranno le somme o che in passato pur avendo il diritto non hanno ricevuto l’assegno, possono farne richiesta.

Per maggiori informazioni rivolgersi al patronato Inapa , sito in via Marvasi 8,C Reggio Calabria , telefono 0965313000

