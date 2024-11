Questa sera a Reggio Calabria la proiezione del film “Anime Nere”.

Dopo il grande successo ottenuto ieri per la “prima” a Catanzaro, questa sera “Anime Nere”, il film di Francesco Munzi e ambientato ad Africo, andrà in scena presso la multisala Lumière di Reggio Calabria (ore 20,30).Saranno presenti Francesco Munzi, l’attore Fabrizio Ferracane e lo scrittore Gioacchino Criaco, dal cui libro omonimo il film ha tratto liberamente ispirazione; parteciperanno il Presidente ed il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino e Tommaso Tedesco, per testimoniare ancora una volta la vicinanza ed il supporto dell’Ente al film più applaudito della recente Mostra del Cinema di Venezia. Le anteprime calabresi rappresentano un vero e proprio evento organizzato in collaborazione con Rubbettino Editore, che ha editato il libro Anime Nere e l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte che ha contribuito alla realizzazione del film.Domani, mercoledì 17 settembre il film sarà presentato al Cinema Vittoria di Locri, per poi uscire con regolare programmazione come nel resto d’Italia dal 18 settembre, distribuito da Good Films.