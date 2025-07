Parte a Reggio “R-Estate in periferia”: eventi tra cultura, danza e arte

Dal 29 luglio parte la variegata programmazione artistica “R-Estate in periferia” organizzata e promossa dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva e sostenuta dall’Avviso “Estate nei quartieri 2025” del Comune di Reggio Calabria – POC_RC I.3.1.e ed inserita nell’ampio programma dell’Estate Reggina.

Coinvolti quartieri, associazioni e scuole della ex-V circoscrizione

La manifestazione ideata grazie alla collaborazione con tanti soggetti operanti sul territorio della ex-V circoscrizione ed in particolare il comitato di quartiere “Ferrovieri – Pescatori”, il liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane” e l’associazione “Nonni in gamba”, mira ad animare i quartieri di Gebbione e Rione Ferrovieri attraverso tante iniziative artistiche, culturali e ricreative che dal 29 luglio al 12 settembre coinvolgeranno cittadini e turisti presenti in città.

Spettacoli, danza, arte urbana e musica per tutti

Una programmazione variegata ad ingresso gratuito che coinvolge artisti locali e nazionali con proposte originali appositamente ideate per la programmazione. Tra i big, il comico del “Bagaglino” Gigi Miseferi con un evento di teatro e musica sulla Magna Grecia, il gruppo musicale “Giovanni de Luca Jazz Quartet” con un live di musica jazz, il comico di “Colorado” Dario D’Angiollillo con la sua coinvolgente comicità e lo spettacolo circense con l’artista di strada “Otto Panzer”.

Il liceo artistico curerà delle iniziative specifiche di rigenerazione urbana partecipata con il “Parco Giochi diffuso” e l’allestimento di una mostra artistica collettiva presso l’Aula “Bianca – Ripepi”. Diverse serate saranno dedicate al ballo con le serate danzanti “Nonni in danza” a cura dell’associazione Nonni in gamba.

Un progetto condiviso con il territorio

La manifestazione è realizzata grazie al supporto di diversi partner culturali e commerciali presenti sul territorio che hanno aderito al progetto: comitato di quartiere Reggio Sud, associazione culturale Kalabria2001, l’associazione culturale Paolo Costantino, la cooperativa Cisme, l’associazione Fantasy Moments, Officina dell’Arte, Giocolereggio, FITA Calabria, associazione “Tra noi Calabria”, associazione “Il Giardino di Morgana”, l’associazione “Lo scrigno di Giada odv”, l’associazione A.N.P.A.N.A.G.E.P.A..

Programma completo “R-Estate in periferia”

29 luglio ore 21: Piazza L. Trieste – Serata danzante “Nonni in danza”

1 agosto ore 18: Trekking urbano lungo il Parco Lineare Sud (a cura de “Il Giardino di Morgana”)

ore 19.15: Spettacolo “Racconti della Magna Grecia” con Gigi Miseferi e Aurora Surace (Parco Lineare Sud)

6 agosto ore 21: Piazza Trieste – Spettacolo cabaret con Dario D’Angiolillo (Colorado)

11 agosto ore 21: Piazza Trieste – Serata danzante “Nonni in danza”

13 agosto ore 21: Piazza Trieste – Giovanni De Luca Jazz Quartet

19 agosto ore 21: Piazza Trieste – Serata danzante “Nonni in danza”

22 agosto ore 20: Piazza del Divin Soccorso – Spettacolo circense “Ottopanzer Show” con Gianni Risola

26 agosto ore 21: Piazza Trieste – Serata danzante “Nonni in danza”

27-30 agosto: Laboratorio “Parco Giochi diffuso” (Sala Allegra Tribù – via Ragusa / via Spagnolo)

28 agosto ore 18.30: Laboratorio creativo per bambini “Scopri la città” (Sala Allegra Tribù, Gebbione)

12 settembre ore 18: Aula “Bianca – Ripepi” del Liceo Artistico – Inaugurazione mostra artistica collettiva e performance finale

