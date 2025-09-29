Reggio, chiusure notturne sul Raccordo Autostradale per lavori di manutenzione

Per consentire gli interventi di manutenzione della pavimentazione delle rampe di svincolo del Raccordo Autostradale RA04 di Reggio Calabria, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare in orario notturno.

Periodo e orari delle chiusure

Nel dettaglio, a partire da questa sera e fino al 23 ottobre 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 6:00, con esclusione dei giorni festivi, sarà in vigore la chiusura temporanea al traffico delle rampe di svincolo di decelerazione e accelerazione, secondo il seguente ordine:

Svincolo Via Lia; Svincolo Cardinale Portanova; Svincolo Spirito Santo; Svincolo Reggio Centro; Svincolo Reggio Modena; Svincolo Arangea.

Durante le lavorazioni sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso. Gli utenti potranno usufruire delle rampe di svincolo precedenti o successive a quelle temporaneamente interdette.

Sul tratto interessato (dal km 0,000 al km 5,512) sarà inoltre in vigore il limite di velocità di 60km/h e il divieto di sorpasso.