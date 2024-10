Regionali, via alla raccolta firme di Tansi a Reggio Calabria

È arrivato il momento delle firme per i moduli delle liste per le regionali in Calabria. Tansi invita gli elettori reggini

È arrivato il momento delle firme per i moduli delle liste per le elezioni regionali in Calabria. Carlo Tansi che, così come nella campagna del 2019, ha iniziato in largo anticipo il suo percorso alla volta della Cittadella Jole Santelli, ha già predisposto non solo le sedi, ma anche dei referenti nelle diverse province.

In tanti hanno aderito al suo movimento Tesoro Calabria e, forse, ancor di più saranno gli elettori che si uniranno a lui in seguito al patto di collaborazione raggiunto con De Magistris e la nascita del loro “TAN-DEM”.

La raccolta firme a Reggio Calabria

Lo scorso gennaio, Carlo Tansi ha aperto la sua prima sede in città e, poche ore fa, sulla sua pagina Facebook ha lanciato l’invito agli elettori di tutta l’area metropolitano per firmare entro l’8 marzo 2021 i moduli delle liste.

“Eccovi la lista delle persone con rispettivi contatti Facebook e/o telefonici – indicate per comune di residenza – a cui potrete rivolgervi per firmare i moduli delle liste in presenza di un autenticatore certificato:

L’onda arancione dell’ex capo della Protezione Civile regionale non sembra affatto pronta a fermarsi fino a quando non avrà ottenuto il risultato sperato.