Reggio, crespellata benefica al PalaLumaka: raccolti fondi per la ricerca contro la distrofia – FOTO

Il PalaLumaka di Reggio Calabria è stato il cuore pulsante di un evento benefico che ha visto la partecipazione di tanti sostenitori, uniti per una causa nobile: la raccolta fondi per la distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Grazie alla generosità dei partecipanti e al supporto dei partner locali, tra cui Wellness Palestra, Aeneis, New Rusty e DJ Sergio Casile, sono stati raccolti 3200 euro, un contributo fondamentale per sostenere le attività di ricerca e miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

Un evento di solidarietà e gusto

La giornata è stata caratterizzata dalla “Crespellata benefica”, un momento di convivialità dove i partecipanti hanno potuto degustare le tradizionali crespelle calabresi. Un’occasione per socializzare, ma soprattutto per sensibilizzare la comunità locale sulla distrofia muscolare e raccogliere fondi per una causa che tocca da vicino molte famiglie.

Antonio Vigoroso, genitore e delegato territoriale di Parent Project APS per la Calabria, ha condiviso la sua emozione:

“È sempre un’emozione vedere che il numero di sostenitori cresce ogni anno. Tutto è iniziato nel 2018, dopo la diagnosi di distrofia muscolare Duchenne per mio figlio, ma grazie alla solidarietà del PalaLumaka, oggi questo evento è una tappa fissa per la nostra comunità”.

Parent Project APS: sostegno per i pazienti e le loro famiglie

Parent Project APS è l’associazione italiana di riferimento per le persone affette da distrofia muscolare di Duchenne e Becker, e da anni è attiva in tutto il paese per supportare i pazienti e le loro famiglie. Fondata nel 1996, l’associazione lavora su più fronti: sostegno psicologico, ricerca scientifica, divulgazione e formazione. I suoi Centri Ascolto Duchenne, presenti in tutta Italia, offrono assistenza quotidiana, garantendo un supporto costante durante il percorso di vita dei pazienti.

Antonio Vigoroso ha evidenziato il valore di eventi come quello al PalaLumaka, sottolineando:

“3200 volte grazie. Questo contributo ci permette di finanziare la ricerca scientifica e migliorare la vita dei nostri figli. Insieme stiamo cambiando la storia della distrofia muscolare”.

La distrofia muscolare di Duchenne: una malattia rara, ma non senza speranza

La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una malattia genetica rara che colpisce i muscoli, limitandone progressivamente la funzionalità. I ragazzi che ne sono affetti perdono la capacità di camminare durante l’adolescenza e, successivamente, anche la capacità di respirare autonomamente. Al momento non esiste una cura definitiva, ma negli ultimi anni i progressi nella ricerca e nelle terapie hanno migliorato notevolmente l’aspettativa e la qualità della vita dei pazienti.

La rete di supporto di Parent Project è fondamentale per dare ai pazienti e alle loro famiglie gli strumenti necessari per affrontare le sfide quotidiane.

“Gli eventi come questo ci permettono di fare un passo avanti nella ricerca e di dar voce a chi, ogni giorno, lotta per una vita migliore”, ha concluso Vigoroso.

Un contributo importante per il futuro

Il successo della crespellata benefica al PalaLumaka è la testimonianza di quanto sia forte il legame di solidarietà nella comunità di Reggio Calabria. Con il contributo raccolto, Parent Project APS potrà proseguire con i suoi progetti di ricerca e supporto, affinché la distrofia muscolare non sia più un ostacolo insuperabile, ma un capitolo che può essere riscritto grazie all’impegno di tutti.

Per conoscere tutte le attività dell’associazione e scoprire come contribuire, è possibile visitare il sito ufficiale di Parent Project APS: www.parentproject.it.