‘Il pianeta non è un posacenere’: 6 eventi Plastic Free in Calabria

Sei appuntamenti in Calabria per dire basta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente. Domani, sabato 6 giugno, e dopodomani, domenica 7 giugno, anche la regione sarà protagonista della grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi 5 giugno, e nel percorso di avvicinamento alla Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, coinvolgerà volontari, cittadini, amministrazioni comunali, associazioni e realtà del territorio in una serie di attività dedicate alla raccolta dei mozziconi di sigaretta e alla sensibilizzazione sui danni provocati da uno dei rifiuti più diffusi e sottovalutati. Per l’edizione 2026 il claim scelto è: “Il pianeta non è un portacenere”.

In Calabria gli appuntamenti saranno sei. Si partirà sabato 6 giugno alle ore 9 a Falerna (CZ), con un cleanup dal ritrovo presso il Parcheggio SUD, zona Rist. Pirata, referente Rosario Macchione. Sempre sabato, alle ore 10, appuntamento a Parghelia (VV) per una raccolta mozziconi con ritrovo al parcheggio in località La Grazia, referente Mirko Belvedere. Nel pomeriggio, alle ore 17, iniziativa a Montepaone (CZ) con una raccolta mozziconi dal Parcheggio Lido San Luca, referente Nicola Sestito. Alle ore 17:15, appuntamento anche a Rende (CS) per un cleanup con ritrovo presso Ponte Pietro Bucci, le pensiline, referente Alessandro Quarta.

La mobilitazione proseguirà domenica 7 giugno alle ore 10:00 a Reggio Calabria, con una raccolta mozziconi dal ritrovo presso il Tempietto – Playground Kobe & Gianna Bryant, referente Ludovica Monteleone. Ultimo evento calabrese domenica alle ore 17 a Falconara Albanese (CS), con un cleanup a Torremezzo di Falconara Albanese, presso la Villetta Comunale, referente Alessandro Quarta.

L’impatto ambientale dei filtri delle sigarette

I mozziconi rappresentano una delle principali fonti di microplastiche disperse nell’ambiente. Molti cittadini ignorano che i filtri delle sigarette non sono fatti di cotone, ma di acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi progressivamente in micro e nanoplastiche invisibili.

Secondo le stime internazionali, ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi. In Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette l’anno e una parte consistente dei filtri finisce su strade, marciapiedi, tombini, spiagge e corsi d’acqua. Un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua rilasciando metalli pesanti e sostanze tossiche dannose per gli ecosistemi acquatici.

“La Calabria risponde con sei iniziative distribuite tra costa, città e aree verdi, confermando una partecipazione concreta e diffusa – dichiara Alberto Fio, referente regionale Plastic Free Calabria –. I mozziconi sono rifiuti piccoli solo in apparenza: quando vengono abbandonati nell’ambiente, diventano una minaccia per il suolo, per il mare e per la biodiversità. Con questi appuntamenti vogliamo richiamare cittadini e fumatori a una maggiore responsabilità, perché la tutela del territorio passa anche dai gesti quotidiani. Ogni mozzicone raccolto è un atto di cura verso la Calabria e un segnale culturale contro l’indifferenza”.

“Pochi minuti per fumare una sigaretta, più di dieci anni affinché ciò che ne resta scompaia dall’ambiente – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Dietro un gesto apparentemente banale si nasconde un danno silenzioso che resta nel tempo: contamina il suolo, raggiunge i tombini, arriva nei fiumi, finisce in mare ed entra nella catena alimentare, tornando poi sulle nostre tavole e nel nostro corpo sotto forma di micro e nanoplastiche. Nel weekend del 6 e 7 giugno porteremo in tutta Italia migliaia di volontari per dire che il pianeta non può essere trattato come un portacenere”.

Plastic Free sottolinea come il problema non riguardi soltanto il decoro urbano, ma anche la salute degli ecosistemi e degli oceani. Attraverso tombini e reti fognarie, milioni di mozziconi raggiungono fiumi e mari, mettendo a rischio pesci, tartarughe, uccelli e biodiversità.

Le iniziative sono aperte a cittadini, famiglie, scuole, associazioni, aziende e amministrazioni comunali. L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sulla pagina Eventi del sito ufficiale di Plastic Free, dove è possibile scegliere l’evento più vicino e iscriversi gratuitamente per partecipare alla mobilitazione nazionale.