S'Intesi diventa associazione e organizza un progetto solidale per Natale

La lista civica "S'Intesi" diventa un'associazione di Reggio Calabria ed organizza un progetto per Natale.

"Quando amate qualcuno, la miglior cosa che potete offrire è la vostra presenza, perciò non potevamo esimerci dal dare voce alla splendida avventura civica che ci ha coinvolti nelle scorse tornate elettorali. Amiamo la nostra città, Reggio Calabria, e proprio per questo motivo abbiamo deciso di diventare Associazione, oppure - come preferiamo definirci - la S’intesi di tutte quelle idee che prenderanno vita dal nostro cantiere di Civismo".

Il nostro Cantiere, inoltre, conterrà anche tutte le anime civiche che si rivedono nel “bisogno comune" di operare nell’interesse del nostro territorio. Non potevamo, quindi cominciare se non con un chiaro segno di solidarietà verso le fasce più deboli della nostra cittadinanza".

"Anche se per scelta abbiamo deciso di ufficializzare - depositando lo Statuto - nel gennaio del 2021 la nostra Associazione, siamo già partiti: durante questi mesi che ci hanno visto impegnati in prima fila a sostegno del nostro Sindaco, Giuseppe Falcomatà, abbiamo lavorato intensamente a un progetto che vede la crescita culturale, civica e politica di Reggio Calabria al centro del nostro asse.

Ecco nascere, dunque, un’iniziativa dedicata al Natale 2020. Ripresa in ambito nazionale da diverse associazioni. L'iniziativa potrà regalare qualche sorriso nelle case di chi sta vivendo con maggiore difficoltà questo terribile momento che ci accomuna.

"Scatole di Natale, l'iniziativa benefica di Time4lif. Un pensiero altruista, un dono per far vivere la magia del Natale alle famiglie che faticano a sostenere le varie spese quotidiane in questo difficile momento di crisi, agli anziani soli e ai senzatetto della nostra città. È un progetto di solidarietà per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo così strano e avverso ma pur sempre natalizio.

Noi di S’intesi abbiamo scelto di unirci a questa mission, estendendo l'invito a tutti i cittadini nel creare la propria Scatola di Natale da donare".