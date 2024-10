Nuovo raduno giovanile, si gioca a Crotone

In preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, la Fip Calabria ha programmato un raduno regionale di allenamento per domenica cinque febbraio 2017.

La location è il PALAKRO’ DI VIA G. DA FIORE-CROTONE che accoglierà i diciassette convocati in arrivo da tutta la Calabria. In collaborazione con il Settore CIA regionale, con finalità formative e di supporto all’attività agonistica, al raduno parteciperanno due arbitri regionali.

La guida tecnica è per Danilo Chiarella che verrà assistito da Paolo Perziano,Massimo De Summa,Attilio Gatto e Costantino Longo. La preparazione fisica è stata affidata a Roberta Vozza mentre, il Dirigente del Comitato è Egidio Carbone.

STAFF:

CARBONE EGIDIO DIRIGENTE COMITATO

CHIARELLA DANILO ALLENATORE

PERZIANO PAOLO ASSISTENTE ALLENATORE

DESUMMA MASSIMO ASSISTENTE ALLENATORE

GATTO ATTILIO ASSISTENTE ALLENATORE

LONGO COSTANTINO G.PPE ASSISTENTE ALLENATORE

VOZZA ROBERTA PREPARATORE FISICO