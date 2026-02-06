Ragusa-Reggina: designato il direttore di gara. Con lui un precedente impossibile da dimenticare

Reggina domenica pomeriggio sul campo del Ragusa, dopo il pareggio interno con il Savoia. Per dirigere la sfida in terra siciliana, è stato designato il signor Andrea Giordani. Sarà coadiuvato dagli assistenti Abibakr Darwish di Milano e Riccardo Liotta di San Donà di Piave.

Con lui un precedente impossibile da dimenticare. Era il 6 ottobre del 2024 e al Granillo si giocava Reggina-Acireale. Dopo una pessina direzione nella prima frazione di gara con gli ospiti in vantaggio e gli amaranto sotto anche di un uomo (espulsione di Ba per proteste e un netto rigore su Vesprini non fischiato), l’arbitro non faceva più rientro in campo per un malore accusato durante l’intervallo. Quella partita si concluse il 16 ottobre con il punteggio di 1-1. E con un altro arbitro.