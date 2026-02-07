City Now

Ragusa – Reggina, i convocati: Torrisi porta 23 calciatori

Cinque rimangono a casa per scelta e tre gli indisponibili

07 Febbraio 2026 - 15:50 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Ragusa:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, Fanari. D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Porcino  
Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore

Non convocati: Desiato, Chirico, Fomete, Panebianco, Verduci
Indisponibili: Bevilacqua, Di Grazia, Macrì

