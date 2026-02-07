Ragusa – Reggina, i convocati: Torrisi porta 23 calciatori
Cinque rimangono a casa per scelta e tre gli indisponibili
07 Febbraio 2026 - 15:50 | Redazione
Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Ragusa:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, Fanari. D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Porcino
Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Mungo, Salandria
Attaccanti: Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore
Non convocati: Desiato, Chirico, Fomete, Panebianco, Verduci
Indisponibili: Bevilacqua, Di Grazia, Macrì