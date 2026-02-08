Ragusa-Reggina: le formazioni ufficiali. Scelte sorprendenti di Torrisi
Tre titolarissimi vanno in panchina, anche se sulle condizioni fisiche non ottimali di alcuni elementi il tecnico ne aveva parlato
08 Febbraio 2026 - 13:22 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Ragusa-Reggina, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie D girone I:
RAGUSA (3-5-2): M. Esposito; Accetta, Callegari, Prestigiacomo; Palladino, Memeo, D’Innocenzo, Bianco, B. Esposito; Sinatra, Capone. All. Lucenti
A disposizione: Bonaugura, Benassi, C. Crisci, Brugaleta, A. Crisci, Golfo, Forti, D’Amore, Martorelli.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro, Lanzillotta, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Salandria, Fofana; Ragusa, Mungo, Edera; Guida. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Ferraro, Giuliodori, Barillà, Laaribi, Palumbo, Porcino, Sartore.
Arbitro: Andrea Giordani (Aprilia). Assistenti: Abibakr Darwish (Milano), Riccardo Liotta (San donà di Piave)