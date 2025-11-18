Bagnara, rami in strada. Anas chiude al traffico, in entrambi le direzioni, la NSA 571

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza

A causa della presenza di rami in carreggiata, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la NSA 571 “D’Aspromonte” al km 2,400 all’altezza di Bagnara Calabra (Reggio Calabria). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Interventi in corso e servizi informativi per gli utenti

