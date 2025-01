Sofia torna a casa, Klaus Davi: ‘Fatto tremendo. Ecco cosa mi ha colpito’

Il recente caso della neonata rapita a Cosenza ha scosso l’intera Calabria e l’Italia intera. L’happy ending, con il ritrovamento della piccola e il ricongiungimento con la famiglia, ha sollevato importanti riflessioni sui temi della sicurezza e della solidarietà nella nostra regione. Klaus Davi, massmediologo e comunicatore impegnato sul territorio calabrese, ha condiviso con CityNow il suo pensiero sull’accaduto.

“Da episodi come questo – ha detto Davi – capiamo perché le nostre forze dell’ordine siano ai vertici di tutti i sondaggi di gradimento: sono composte da persone del popolo, che vivono e conoscono il territorio e che sentono il dovere di aiutare chiunque si trovi in difficoltà”.

Il massmediologo ha voluto sottolineare il forte coinvolgimento emotivo della comunità calabrese:

“La famiglia ha vissuto momenti di ansia e disperazione; la gente, appena ha saputo della lieta conclusione, si è stretta intorno a loro. Un dramma iniziale si è trasformato in un momento di unione e solidarietà”.

Davi ha poi evidenziato come dietro a gesti così estremi possa celarsi il disagio di coppie o famiglie che vivono situazioni al limite.

“Chi ha commesso questo rapimento ha sicuramente sbagliato e deve rispondere delle proprie azioni, ma resta il fatto che ci troviamo di fronte a situazioni di disperazione e fragilità sociale che, in alcuni casi, non vengono adeguatamente monitorate e supportate. Occorre maggiore attenzione verso chi è in difficoltà”.