Reggio, rapina a mano armata al Toys Center: bottino da 40mila euro

Due persone si sono introdotte all'orario di ingresso dei dipendenti minacciandoli e facendosi consegnare l'incasso del giorno precedente

Una rapina a mano armata al negozio di giocattoli Toys Center si è consumata ieri a Reggio Calabria, in via De Nava, nei pressi dell’incrocio con viale della Libertà.

Due persone, armate di pistola, sono entrate nell’esercizio commerciale all’orario di ingresso dei dipendenti. Con le minacce, i rapinatori si sono fatti consegnare l’incasso del giorno precedente, impossessandosi di circa 40mila euro prima di dileguarsi.

Le indagini dopo il colpo

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della squadra mobile, che hanno avvertito la Procura di Reggio Calabria e avviato le indagini.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere a circuito chiuso e quelli presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire la dinamica della rapina. La scientifica, inoltre, ha eseguito i rilievi all’interno del negozio di giocattoli, mentre la squadra mobile sta ascoltando i dipendenti.