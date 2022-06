"Rara Avis”, a Reggio la mostra ispirata alla Magna Grecia

Il prestigioso evento andrà in scena nella Pinacoteca Civica di Reggio Calabria

È in programma il prossimo giovedì 30 giugno alle ore 10.30, nella Sala dei Lampadari "Italo Falcomatà" di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione della mostra di Antonio Affidato "Rara Avis" a cura di Emanuele Bertucci. L'evento, promosso dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con la Michele Affidato orafo e con il patrocinio del Leo Club 108ya e dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, sarà ospitato presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria dal 9 di luglio.

All'incontro con gli organi di informazione prenderanno parte, fra gli altri, Paolo Brunetti, Sindaco f.f. di Reggio Calabria, Carmelo Versace, Sindaco f.f. della Città metropolitana di Reggio Calabria, Irene Calabrò, assessore comunale alla Cultura, Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città metropolitana, Antonio Affidato, artista e scultore. Presenti, inoltre, Emanuele Bertucci, curatore della mostra, Gabriele Romeo, critico d'arte, Virgilio Piccari, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Gianluca Facente, poeta e autore del libro "Faillo il Pitionico" e Paolo Battaglia, presidente distretto Leo Club 108ya Calabria/Basilicata/Campania.

Si tratta di un appuntamento di grande spessore artistico e di indubbio valore culturale, evidenzia l’assessora Calabrò, rimarcando l’importanza di un evento “che rilancia e rafforza il percorso avviato dall’amministrazione comunale, sul versante della valorizzazione e promozione delle mostre d’arte ispirate al tema della Magna Grecia. Un’occasione in più, inoltre, per sottolineare la centralità dell’anno celebrativo dedicato ai Bronzi di Riace e per riaffermare il ruolo di grande attrattore culturale che la nostra splendida e prestigiosa Pinacoteca da sempre svolge”.