Ravenna: Ariedo Braida a tutto campo e il passaggio sul ripescaggio

"Tutti devono sapere che nel calcio non ci vuole fretta. Con tutto e subito spesso non si raggiunge niente di importante"

Il Ravenna grazie alla vittoria della Coppa Italia, unita a quella dei play off, si trova in testa alla classifica dei ripescaggi per quello che riguarda la serie D, in seconda posizione nella graduatoria generale. Il prestigioso DG Ariedo Braida parla della società, le ambizioni, i programmi ma anche di possibile ripescaggio al Corriere di Romagna: “Con questa società abbiamo avviato un progetto importante, oltreché ambizioso, però tutti devono sapere che nel calcio non ci vuole fretta, bisogna solo lavorare ed essere modesti. Nelle società che hanno un management affidabile si lavora seriamente e i risultati prima o poi arrivano, dove non c’è una progettualità precisa, invece, è difficile raggiungere dei risultati. Non è mai il caso di volere tutto e subito, perché non è possibile avere entrambe le cose e spesso non si raggiunge niente di importante.

Sicuramente dobbiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti visto che questa società era alla sua prima stagione, però non ci esaltiamo perché non è stato ancora fatto quasi nulla. Adesso bisogna solo continuare a lavorare, perché tutti in società debbono ancora crescere.

Ripescaggio? Società e squadra sono state brave a ottenere questa opportunità con i successi in Coppa e nei play-off. A giudicare dalle voci che girano, ci sono molte società sono in difficoltà e il ripescaggio del Ravenna non è impossibile. Però io preferisco ricordare quello che diceva Trapattoni, cioè non dire gatto finché non l’hai nel sacco“.