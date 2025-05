Stasera anche i tifosi amaranto guarderanno Ravenna-Tau Altopascio

Da quando è terminata la stagione della Reggina con la vittoria del play off sulla Scafatese, a Reggio non si parla d’altro. Attesa per quelle che saranno le iscrizioni al campionato di serie C, quindi il prossimo 6 di giugno ed eventuali ripescaggi. Ad oggi le graduatorie possono essere solo ipotetiche, perchè per avere quelle definitive è necessario aspettare la conclusione dei play off di serie D e la attenzioni maggiori, soprattutto per i tifosi amaranto, sono rivolte alla sfida tra il Ravenna e il Tau Altopascio.

Si giocherà stasera alle ore 20, con i padroni di casa che avranno il vantaggio di due risultati su tre, quindi in caso di pareggio anche dopo i tempi supplementari, sarà il Ravenna la compagine vincitrice. Il match è visibile sull pagina youtube dei giallorossi.

A proposito di pareggi, pur essendo favorita la squadra guidata dall’ex calciatore Marco Marchionni, nel corso della stagione non è mai riuscita a superare il Tau Altopascio, essendo finite le due gare in perfetta parità, quindi una sfida tutto da vivere, seppur come detto con un leggero vantaggio per i padroni di casa. Ci saranno anche i tifosi della Reggina a seguire l’incontro, visto che in quella famosa graduatoria dei ripescaggi, da rendere definitiva, in caso di passo falso del Ravenna, gli amaranto balzerebbero dalla quinta alla seconda posizione. Mica poco.