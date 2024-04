Serie D: il Real Casalnuovo suona la carica e invita i tifosi allo stadio

Dal capitano all'ex Reginaldo: l'obiettivo è battere la LFA Reggio per centrare i play off

Ci crede il Real Casalnuovo e soprattutto quel posto all’interno della griglia play off conquistato, lo vuole difendere. I risultati delle ultime partite non sono stati esaltanti, ma per Reginaldo e compagni c’è comunque la consapevolezza di potercela fare, anche per quel minimo vantaggio da sfruttare sulle dirette concorrenti. Da qualche giorno sulla pagina social ufficiale si ripetono gli inviti da parte dei calciatori verso i tifosi invitandoli a presenziare allo “Iorio” per la sfida contro la LFA Reggio Calabria. Di seguito le dichiarazioni del capitano Bucolo e poi l’ex Reginaldo:

Bucolo: “E’ una partita fondamentale come lo sono di solito le ultime. Ci teniamo a far bene perché abbiamo un pò il dente avvelenato dopo la sconfitta con l’Igea. Dobbiamo guardare avanti e cercare di difendere la posizione in classifica. Ci sono tante squadre che ancora si stanno giocando qualcosa quindi ogni domenica è imprevedibile. Incontriamo una buona squadra, una organizzata che sta facendo bene, sicuramente sarà una bella partita“.

Reginaldo: “Veniamo da una sconfitta e sappiamo che dobbiamo dare di più. Vogliamo arrivare pronti alla partita contro la Reggina. Il play off è un discorso aperto, ma noi siamo consapevoli delle nostre possibilità“.