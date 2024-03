“Recruiting day” in Calabria, reclutamento di operatori e tecnici per il settore costruzioni

Mercoledì 27 marzo, dalle ore 9:30, organizzato dal Dipartimento al lavoro, si terrà, alla Cittadella regionale, un “Recruiting day” dell’azienda Webuild (www.webuildgroup.com).

L’iniziativa è stata avviata in seguito a diversi dialoghi intrapresi dalla Giunta regionale con le aziende interessate a investire in Calabria. Pertanto, gli interessati, in base alle mansioni richieste dall’azienda, potranno recarsi presso la sede della Regione a Catanzaro dove l’azienda effettuerà il processo di reclutamento.

“Dopo il protocollo d’intesa – spiega l’assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale Giovanni Calabrese – firmato tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dall’amministratore delegato di Webuild Group, Pietro Salini, per promuovere l’attivazione di percorsi di formazione professionale e l’avviamento al lavoro in Calabria con l’assunzione di operatori, tecnici e professionisti, da inserire nel settore della costruzione di grandi infrastrutture con il programma Cantiere Lavoro Italia, si avvia adesso la fase del reclutamento. L’obiettivo è avviare, a partire dall’8 aprile 2024, un percorso formativo specializzato per un totale di circa 40 persone della durata approssimativa di 2 settimane”.

Nello specifico, il percorso preparerà a ricoprire le mansioni di operatore multifunzione TBM (scavo meccanizzato), aiutante elettricista TBM (scavo meccanizzato), aiutante elettricista (scavo tradizionale), aiutante escavatorista (scavo tradizionale), aiutante lancista (scavo tradizionale). Circa l’80% dei partecipanti al corso avrà la possibilità di essere assunto e iniziare la propria esperienza lavorativa presso i cantieri WeBuild (in luoghi da definire, anche fuori regione).

L’assunzione prevede una fase preliminare a tempo determinato, per poi consolidarsi con assunzione a tempo indeterminato ove dovessero verificarsi le condizioni per una duratura stabilizzazione, anche in funzione dell’apertura di cantieri in Calabria.

“Il recruiting day – evidenzia infine Calabrese – rappresenta un’occasione importante e preziosa per chi è in cerca di lavoro e questa opportunità non può sfuggire. L’azienda Webuild ha intenzione di investire in Calabria e ricercando personale da formare e avviare al lavoro permetterà alla nostra Regione di costruire figure professionali specializzate incentivando così l’occupazione”.