Recupero Serie C Silver, Lazzarotti : “Sarà una battaglia”

Oggi super sfida nel recupero della quinta giornata di Serie C silver.

Al cospetto del pubblico dello “Sparti” si sfideranno Basketball Lamezia e Vis Reggio C. (detentrice del titolo dello scorso anno). Sfida importante ma difficile quella che aspetta gli uomini di coach Ortenzi.

La Vis sta recuperando qualche infortunato, può contare su un roster forte ed esperto guidato dall’inglese James Warwick e venderà sicuramente cara la pelle. Lamezia deve vincere se vuole agganciare al primo posto Rende, a due settimane dalla sfida di ritorno in terra silana. Abbiamo sentito Alfredo Lazzarotti alla vigilia del match.

“Sarà una vera e propria battaglia tra due squadre forti ed esperte. Tutti danno per scontato che noi siamo i favoriti ma non è così. Dobbiamo dimostrare sul campo il nostro valore, sulla carta non si vincono ne partite ne campionati. Una vittoria domani ci permetterebbe di staccare ancor di più le avversarie dirette e regalarci il primo posto. Nonostante sia una partita infrasettimanale spero che il nostro pubblico venga a sostenerci. Sicuramente sarà un match intenso e spettacolare e ce la metteremo tutta per portare a casa la vittoria. Vi aspettiamo numerosi”