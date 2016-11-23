Recupero Serie C Silver, Lazzarotti : “Sarà una battaglia”
Basketball Lamezia contro Vis Reggio Calabria nel recupero della quinta giornata di Serie C Silver: la vigilia raccontata da Alfredo Lazzarotti
23 Novembre 2016 - 08:07 | di Vincenzo Comi
Oggi super sfida nel recupero della quinta giornata di Serie C silver.
Al cospetto del pubblico dello “Sparti” si sfideranno Basketball Lamezia e Vis Reggio C. (detentrice del titolo dello scorso anno). Sfida importante ma difficile quella che aspetta gli uomini di coach Ortenzi.
La Vis sta recuperando qualche infortunato, può contare su un roster forte ed esperto guidato dall’inglese James Warwick e venderà sicuramente cara la pelle. Lamezia deve vincere se vuole agganciare al primo posto Rende, a due settimane dalla sfida di ritorno in terra silana. Abbiamo sentito Alfredo Lazzarotti alla vigilia del match.
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