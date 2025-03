Redel Viola post Brindisi, coach Cadeo: ‘Bene così, manteniamo la giusta concentrazione’

L’allenatore della Pallacanestro Viola si è presentato in conferenza stampa molto soddisfatto per la prestazione dei suoi atleti contro Brindisi. Adesso saranno altre quattro le partite da disputare per collocarsi al meglio nella classifica della seconda fase.

Le dichiarazioni di Giulio Cadeo

“Pensavamo durante la settimana che la partita odierna non era da sottovalutare. All’andata ci hanno dato del filo da torcere. Abbiamo dimostrato questa sera bravura e siamo rimasti concentrati nella prima parte della partita. La prima parte del terzo quarto quando eravamo sul +17 e lì abbiamo “rotto” la partita”.

La prestazione odierna di Bangu

“Nei prossimi giorni vedremo come sta Bangu (uscito sul finale per infortunio, ndr). Contro i pugliesi proprio lui è stato protagonista di un’ottima prestazione. Si è guadagnato la mia fiducia allenamento dopo ogni allenamento”.