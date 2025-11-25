Redel, Lquintana: ‘Battuta la prima in classifica, ma la strada è lunga’

Una vittoria che sa di svolta, celebrata con una dedica speciale. Vanni Laquintana, guardia della Redel Reggio Calabria, si presenta alla stampa con il sorriso dopo il trionfo contro la capolista Virtus Ragusa, ma soprattutto con un pensiero per il compagno: “E’ il compleanno di Achi e questa vittoria è tutta per lui”.

La guardia neroarancio, protagonista della schiacciante vittoria (96-65), analizza la prestazione della sua squadra: “Partita sicuramente importante, contro la prima in classifica, in casa con più pubblico rispetto all’ultima volta. Fa sempre bene”.

Il focus si sposta sul “rinnovamento generale” della squadra, con un elogio speciale per Marco Laganà: “Marco è un giocatore sicuramente importante. Con lui mi ci trovo bene in mezzo al campo, anche se molti non erano d’accordo su questa coppia. Il suo talento ci serve, e infatti si vede nelle ultime due partite che abbiamo vinto e convinto abbastanza facilmente”.

Altro tassello fondamentale è l’intesa con Manuel Fernandez: “Manu è un ragazzo super. Prima di venire qua tutti hanno parlato benissimo di lui. Durante la settimana abbiamo provato a spingere molto in contropiede, lui è molto bravo a buttarla subito in avanti. Con lui come con gli altri abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

Guardando al futuro, Laquintana mantiene i piedi per terra: “La strada è lunghissima, dobbiamo pensare partita dopo partita. Andiamo a Matera, giochiamo in un campo abbastanza difficile. Cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi, così come abbiamo fatto nelle ultime due”.

Le parole della guardia dipingono il ritratto di una squadra ritrovata, dove l’armonia di gioco e la chimica tra i compagni stanno producendo risultati eclatanti. Il PalaCalafiore ha assistito a una delle prestazioni più convincenti della stagione.