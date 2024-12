Basket, Redel Viola in trasferta al Palalberti contro Barcellona

Si avvicina il momento della palla a due della tredicesima giornata di serie B interregionale che vedrà la Redel Viola impegnata in trasferta sul campo del Barcellona Basket 4.0.

Si inizia alle 18:00 al Palalberti dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni pronto ad accogliere la capolista reggina. I neroarancio, che dovrebbero recuperare Simonetti dopo l’infortunio al piede, affronteranno una squadra che nel girone d’andata ha viaggiato a velocità alternata (solo 3 vittorie) ed ha voglia di recuperare il terreno perduto in vista della fase successiva.

Per la Viola l’ennesimo “test” per consolidare un gioco ed una mentalità che partita dopo partita hanno stabilito definitivamente le gerarchie del campionato in corso. E per provare ad allungare la striscia positiva che finora vede i reggini unici imbattuti nei gironi nazionali di B.

Leggi anche

L’avversario

Dicevamo della partenza diesel dei siciliani, attualmente fanalino di coda della classifica, che quest’estate hanno stravolto il roster con 9 acquisti.

Capitano è l’ucraino Anthony Tyrtyshnyk (fratello dell’ex neroarancio Ilia), Frizzarin e Manfrè (14 punti ciascuno in media quest’anno) la coppia di tiratori dall’arco, ala prolifica l’ucraino Artem Lopukhov e sotto canestro, andato via Milikovic, uno dei nuovi innesti presentato a inizio novembre: il centro di 205 cm classe ‘95 Riccardo Bartolozzi.

La società del presidente Romano ha continuato infatti a lavorare sul mercato per dare a coach Pippo Biondo qualche arma in più nelle rotazioni. Il ds Crisafulli parla ai nostri microfoni del momento e delle scelte della società siciliana:

“Sapevamo che nel momento in cui abbiamo modificato l’assetto della squadra mandando via e non confermando Fernandez, prendendo quei nove giocatori nuovi, ci sarebbe voluto del tempo affinché la squadra potesse portare risultati. Risultati che, diciamo, non sono arrivati soltanto dal punto di vista delle vittorie, perché non dimentichiamo che all’andata a Reggio Calabria siamo stati in gara tutta la partita. abbiamo perso soltanto di quattro punti.

Siamo tornati sul mercato perché ci siamo accorti che probabilmente mancava un pizzico di esperienza in più: con gli innesti di Bartolozzi e di Andrea Banin riteniamo che questa lacuna sia stata colmata. Poi logicamente sarà sempre il campo a dire se abbiamo fatto bene oppure abbiamo fatto male. Però la squadra continua a lavorare in palestra come ha sempre fatto dall’inizio di campionato”.

Leggi anche

Un campionato che ha ancora tutto un girone di ritorno per vedere scritti i verdetti finali:

“Penso che le tre squadre che in questo momento stanno facendo molto bene sono la Violal, la Basket School e gli Svincolati di Milazzo: sono le tre squadre che probabilmente stanno andando oltre quelle che erano le più rosee aspettative, con situazioni logicamente diverse, a livello di uomini e gioco. A mio avviso quello che stanno facendo Milazzo e Messina, in considerazione del roster che hanno, è un vero e proprio miracolo”.

Il match la Palalberti contro la Viola

“Stasera ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, al Palalberti sarà una festa di sport: anche tra tifoserie c’è un ottimo rapporto. Inoltre accoglieremo a Barcellona tre ex che sono Fernandez, Bangu e Idiaru, e già questo per noi è motivo di gioia. La Viola è strutturata in maniera differente, ha una rosa più ampia, è una squadra che gioca a tutto campo, secondo il credo del suo allenatore. Fernandez non lo scopriamo noi adesso, anche se quest’anno gioca in maniera differente rispetto a Barcellona: la squadra è diversa, si sta adeguando ai ritmi e al gioco della squadra. Bangu è una forza della natura. È arrivato a Barcellona che aveva 16 anni, lo abbiamo fatto crescere e andare ad Udine, dove non è stato fortunato. E adesso, dopo la scorsa stagione a Castellaneta, diciamo che ha avuto la sua consacrazione in questo campionato. Anche Idiaru è una forza della natura, un giocatore difficile da decifrare. Però nel contesto della Viola di quest’anno, sta dando una grossa mano a coach Cadeo”.

Arbitri della serata i signori Francesco Giunta di Ragusa e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.