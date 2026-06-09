Dalla gioia alla beffa: adesso alla Redel serve l’impresa

Il pubblico del PalaCalafiore la scorsa domenica ha vissuto un epilogo di partita surreale che entra di diritto nella storia della gloriosa compagine di Reggio Calabria. Negli ultimi secondi vissuti in apnea dagli oltre quattromila tifosi presenti, si è passati dalla gioia di una rimonta, sudata e meritata ad una sconfitta cocente.

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In Gara 2 servirà l’impresa come dichiarato nel post partita da Coach Cadeo, il primo a recriminare il mancato fallo sistematico nell’azione successiva al canestro del vantaggio neroarancio di Marini. L’allenatore della Redel, con molta onestà intellettuale, tenendo presente la strepitosa azione che ha portato Duranti al canestro da oltre otto metri della vittoria, ha evidenziato come la difesa abbia lasciato troppo spazio nell’azione precedente concedendo la penetrazione e la schiacciata di Donda. Il basket non a caso, viene considerato uno degli sport di squadra più emozionanti e spesso imprevedibili, in assoluto.

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Missione possibile: portare la serie a Gara 3

Al PalaDelMauro dopo solo due giorni dal finale diventato virale sui canali social delle riviste specializzate e più diffuse si dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. La Felice Scandone Avellino può vantare un roster profondo e valido in ogni sua componente, lo ha dimostrato nel suo girone e durante i Play Off.

Riusciranno i nostri eroi nell’impresa?

Nella pallacanestro nulla è scritto. Spesso le squadre ferite nell’orgoglio, se riescono a trasformare la delusione in rabbia agonistica, tirano fuori prestazioni epiche. La Redel ha dimostrato di avere il talento e la grinta per stare davanti e accarezzare la vittoria; ora servirà la partita perfetta, limitando le sbavature difensive e mantenendo la lucidità nei momenti chiave.

Sarà una battaglia di nervi e di cuore. Palla a due mercoledì alle 20:30: resettare tutto e crederci fino alla fine!