Derby calabrese al Palacalafiore: Redel Viola in cerca di riscatto contro la Bim Bum Rende

Poche ore alla palla a due che stasera alle 19.30 vedrà sul parquet del Palacalafiore di Reggio Calabria la Redel Viola contro la Bim Bum Basket Rende in un derby tutto calabrese.

È un momento particolarmente delicato per la compagine neroarancio reduce da due sconfitte consecutive, contro Matera e Messina, dopo aver assaporato la vetta in solitaria grazie alla vittoria incoraggiante contro Ragusa ed ora scivolata in classifica.

Coach Cadeo dovrà ritrovare serenità e continuità in questa fase finale della stagione regolare, e dovrà fare a meno anche del suo top scorer Laquintana, out per infortunio.

La piazza reggina è preoccupata per la piega che ha preso il campionato dei neroarancio, che come l’anno scorso hanno mostrato un calo di prestazioni proprio a poche giornate (tre) dall’inizio dei playoff. Lo scontro contro una delle cenerentole del girone F (Rende è attualmente penultima con 4 vittorie e 20 sconfitte) si spera dia la linfa vitale e lo slancio necessario per affrontare al meglio questo finale di stagione.

L’avversario

Un’annata complicata per la Bim Bum Basket rende di coach Pierpaolo Carbone (subentrato a Di Martino in corso di stagione) che tuttavia sta ritrovando nelle ultime gare grinta e competitività per affrontare la corsa salvezza e i playout. La squadra rendese gioca tutto sull’intensità difensiva e l’estro offensivo di alcuni giocatori chiave, primo su tutti Matteo Cagnacci, combo guardia arrivato quest’anno da Pozzuoli e miglior realizzatore stagionale con 15.9 punti di media in 24 partite. In cabina di regia dirige le danze il play classe 2005 cresciuto nella Fortitudo Bologna Samuele Usai.

Tra gli uomini più continui c’è anche Dario Boccasavia, ala forte cresciuta a Cremona e capitano biancorosso a quota 13.2 punti di media in 24 presenze, e Simone Cavalieri, miglior marcatore nell’ultima uscita contro Castellaneta con 27 punti. Sotto canestro l’atletismo e la forza di Louis Michel Petuendju Yeyap, giovane centro camerunense arrivato dalla sponda messinese.

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Tra i giocatori da tenere d’occhio c’è anche V. Lazzari, ala siciliana con trascorsi a Milano e Trapani, e Baye Sidy Lamine Diakhate ala piccola senegalese classe 2005, innesto di mercato a metà stagione.

Arbitri della serata i signori Matteo e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.