La Redel Viola trionfa a Brindisi

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la seconda giornata del Play-In Gold in trasferta al Palazumbo, la Dinamo Brindisi. Reggio Calabria ha disputato un buon primo quarto, seppure in relativo equilibrio, portandosi sull’11 a 17. Nella seconda frazione di gioco le due squadre si sono portate avanti a fase alterne. Si è andato all’intervallo sul 42 a 35 per i padroni di casa. Bene gli ospiti nel terzo quarto, dopo aver recuperato il distacco si sono portati sul +1. Nell’ultima frazione le due compagini se la sono giocata colpo su colpo. Meglio ha resistito la Redel che sul finale ha difeso i punti di vantaggio accumulati. Risultato 75-80 per la Pallacanestro Viola.

Dinamo Basket Brindisi – Redel Reggio Calabria 75-80 (11-17,31-18,16-24,17-21)