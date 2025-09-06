Redel Viola, Cadeo: ‘Calo fisico ok, ma mentalmente si deve restare in partita’

"Abbiamo cominciato a trovare quei meccanismi su cui stiamo lavorando durante la settimana"

Un test utile, con alti e bassi fisiologici in questo periodo della stagione. È così che il coach della Redel Viola, Giulio Cadeo, ha commentato l’amichevole disputata contro la formazione di Ragusa, analizzando pregi e difetti della sua squadra al termine di una partita giocata con grande intensità da entrambe le formazioni.

Intervistato a bordo campo, Cadeo ha fornito un’analisi s della prestazione, partendo dal valore del match dopo un viaggio impegnativo. “Sicuramente abbiamo fatto un incontro con una squadra che al momento non avevamo ancora incontrato, sia sotto l’aspetto tecnico che fisico.

Le cose che abbiamo visto sono positive, specialmente nella prima parte dove, sia difensivamente che offensivamente, abbiamo cominciato a trovare quei meccanismi su cui stiamo lavorando durante la settimana.

“Siamo calati di intensità e ci sta anche questo, ripeto, per la mole di lavoro che i ragazzi stanno facendo. Però quello che mi interessa è: posso calare fisicamente, ma mentalmente devo rimanere in partita, devo essere lucido su quello che devo fare”. Una valutazione, la sua, che tiene conto anche degli errori commessi: “Tutto sommato positivo, anche su degli aspetti che possono sembrare negativi, perché la negatività o gli errori fanno parte del gioco. Ma lì ci dovremo lavorare”.

Non sono mancati i complimenti all’avversario di turno, il Ragusa, new entry del girone “E’ una buona squadra. È una squadra lunga, è una squadra fisica e ha giocatori di talento che capiscono la pallacanestro. Quello che si pensava guardando il roster, stasera l’abbiamo toccato con mano”.

Un banco di prova prezioso, dunque, per la Redel Viola, che sotto la guida di Cadeo continua a mettere a punto i suoi meccanismi in vista dell’appuntamento più importante: il campionato.